Udinese-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Napoli di Serie A 2025-26, 15a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese–Napoli accende la 15a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00. I friulani sono 12° con 18 punti in 14 gare (5 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte; 15 gol fatti, 22 subiti), mentre i partenopei occupano il 2° posto con 31 punti (10 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte; 22 gol segnati, 12 incassati). Sfida che profuma di alta classifica per il Napoli e di punti pesanti per un’Udinese alla ricerca di continuità davanti al proprio pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Udinese-Napoli

Nei friulani si va verso il 3-5-2: davanti a Okoye linea a tre con Bertola, Kabasele e Solet; sulle corsie spinta e copertura per Zanoli e Modesto, in mezzo regia di Karlstrom con Piotrowski ed Ekkelenkamp. Davanti tandem Zaniolo–Davis. Da valutare le condizioni di Kamara e Zemura, mentre Atta dovrebbe restare out. Il Napoli confermerebbe il 3-4-3: Milinkovic-Savic tra i pali, terzetto Beukema–Rrahmani–Buongiorno; a destra Di Lorenzo, in mezzo Elmas e McTominay con Olivera a sinistra. Tridente con Neres, Hojlund e Lang. Restano da monitorare i rientri di Meret e Lukaku, mentre De Bruyne, Anguissa e Gilmour sono ancora in dubbio o indisponibili. Al momento non risultano squalifiche note, ma possibili novità alla vigilia.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Modesto; Zaniolo, Davis.

V:Sport

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Napoli

In casa Udinese restano da valutare alcuni esterni, mentre un centrocampista è ai box: scelte che potrebbero incidere sulle rotazioni sugli esterni e tra le mezzali. Nel Napoli, oltre a rientri ancora da definire, pesano alcune assenze di qualità in mezzo e davanti: possibile gestione delle energie e panchina profonda come alternativa.

Udinese – Infortunati: Kamara (Infortunio al piede), Zemura (Infortunio alla coscia), Atta (Lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (Infortunio al piede), (Infortunio alla coscia), (Lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno. Napoli – Infortunati: De Bruyne (Lesione al bicipite femorale), Lukaku (Infortunio alla coscia), Meret (Infortunio al piede), Anguissa (Infortunio alla coscia), Gilmour (Infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: l’Udinese alterna lampi e passaggi a vuoto, mentre il Napoli ha accelerato, soprattutto nelle gare a ritmo controllato. Friulani chiamati a sfruttare il fattore campo, azzurri in fiducia dopo l’ultimo filotto.

Udinese ok ko ko ok ko Napoli x ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha raccolto 6 punti, il Napoli 10. Dettaglio risultati:

Udinese

Udinese-Atalanta 1-0; Roma-Udinese 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2; Udinese-Genoa 1-2.

Napoli

Napoli-Como 0-0; Bologna-Napoli 2-0; Napoli-Atalanta 3-1; Roma-Napoli 0-1; Napoli-Juventus 2-1.

L’arbitro di Udinese-Napoli

Designazione di spessore al Bluenergy Stadium: dirige Sozza, assistenti Lo Cicero e Yoshikawa, IV Bonacina, VAR Ghersini, AVAR Manganiello. In stagione per Sozza 6 gare di Serie A arbitrate: 3 rigori concessi, 18 ammonizioni, 5 espulsioni (3 doppie ammonizioni), 19 offside; media 4,3 cartellini a partita e 5,8 falli per cartellino.

Arbitro: SOZZA

Assistenti: LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: BONACINA

VAR: GHERSINI

AVAR: MANGANIELLO

Informazioni interessanti

Serie lunghissima a favore del Napoli contro l’Udinese, con i partenopei che negli ultimi anni hanno spesso imposto ritmo e precisione, alternando colpi esterni a pareggi nelle sfide friulane. I bianconeri, dopo un avvio più solido, hanno pagato dazio soprattutto nelle riprese, mentre gli azzurri post sosta hanno limato le occasioni concesse, abbassando gli Expected Goals Against. Occhio però al fattore campo: a Udine le due squadre hanno spesso trovato la via del gol in entrambi i sensi, con sfide vivaci e ribaltamenti. Alcuni uomini chiave arrivano caldi: qualità negli uno contro uno sulle corsie e peso specifico dell’attacco azzurro; all’Udinese serviranno compattezza e transizioni pulite per sporcare i possessi avversari. Il calendario sorride agli azzurri, ma la storia recente al Bluenergy Stadium suggerisce una gara meno scontata di quanto dica la classifica.

Il Napoli è imbattuto da 18 gare di Serie A contro l’ Udinese (14 vittorie, 4 pareggi): una delle sue serie più lunghe contro un singolo avversario.

è imbattuto da 18 gare di Serie A contro l’ (14 vittorie, 4 pareggi): una delle sue serie più lunghe contro un singolo avversario. L’ Udinese non batte il Napoli dal 3 aprile 2016: da allora si sono alternati successi azzurri e pareggi, con 1-1 nell’ultimo incrocio di febbraio 2025.

non batte il dal 3 aprile 2016: da allora si sono alternati successi azzurri e pareggi, con 1-1 nell’ultimo incrocio di febbraio 2025. Nelle ultime sei a Udine, entrambe in gol in cinque occasioni: spicca lo 0-4 azzurro del 20 settembre 2021 come unica eccezione.

Fase complicata per l’ Udinese : quattro ko nelle ultime sei, e quando perde incassa almeno due reti.

: quattro ko nelle ultime sei, e quando perde incassa almeno due reti. Cinque delle sette sconfitte di campionato del Napoli con Conte sono arrivate in trasferta, ma gli azzurri vengono da un successo esterno con clean sheet (a Roma).

con Conte sono arrivate in trasferta, ma gli azzurri vengono da un successo esterno con clean sheet (a Roma). Dopo la sosta di novembre, il Napoli ha concesso pochissimi tiri nello specchio e un xGA complessivo tra i più bassi del torneo.

ha concesso pochissimi tiri nello specchio e un xGA complessivo tra i più bassi del torneo. L’ Udinese ha vinto solo una delle ultime 10 contro squadre nelle prime due posizioni alla vigilia (5N, 4P): impresa richiesta.

ha vinto solo una delle ultime 10 contro squadre nelle prime due posizioni alla vigilia (5N, 4P): impresa richiesta. Bianconeri vulnerabili nella ripresa: 13 gol subiti nei secondi tempi, 9 in casa.

Ekkelenkamp segnò uno dei suoi primi gol in A proprio contro il Napoli (febbraio 2025): oggi cerca il primo sigillo stagionale.

segnò uno dei suoi primi gol in A proprio contro il (febbraio 2025): oggi cerca il primo sigillo stagionale. Forma brillante per Neres e Hojlund: quattro partecipazioni a testa nelle ultime tre giornate post sosta.

Le statistiche stagionali di Udinese e Napoli

Possesso e precisione premiano il Napoli (56% di possesso, 54,1% di tiri nello specchio), che segna di più (22) e concede meno (12). L’Udinese tiene botta nei duelli e nelle palle inattive, ma paga la differenza reti (15-22). Azzurri più efficaci nelle conclusioni e con 5 clean sheet; bianconeri a quota 3 partite senza subire gol.

Focus giocatori: per l’Udinese i migliori marcatori sono Zaniolo e Davis (4), miglior assistman Atta (2). Tra i più ammoniti spicca Davis (3); nessun rosso segnalato. Tra i pali: Okoye 2 clean sheet, Sava 1. Nel Napoli brillano Hojlund e Neres per contributo offensivo; top pass keys per De Bruyne prima dell’infortunio. Più ammonito Juan Jesus (3); nessun rosso di rilievo. Clean sheet: Milinkovic-Savic 3, Meret 2.

Udinese Napoli Partite giocate 14 14 Vittorie 5 10 Pareggi 3 1 Sconfitte 6 3 Gol fatti 15 22 Gol subiti 22 12 Possesso palla (%) 47,6 56,0 Tiri totali 124 133 Tiri in porta 55 72 Shooting accuracy (%) 44,35 54,14 Clean sheet 3 5 Cartellini gialli 27 22

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Napoli? Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Udinese-Napoli? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Napoli? L’arbitro è Simone Sozza; assistenti Lo Cicero e Yoshikawa, IV Bonacina, VAR Ghersini, AVAR Manganiello.