Udinese-Parma, moviola: Zaniolo magie, errori e lamenti, per Cuesta catenaccio, contropiede, eurogol Nesta Ephege, incubo Okoye

Impresa dei ducali al Bluenergy Stadium con un calcio vecchia maniera, l’arbitro Di Marco fa arrabbiare il fantasista, prova da dimenticare per Okoye

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il primo gol in A di Nesta Ephege, che era entrato da appena sei minuti al posto di uno spento Pellegrino, regala un jackpot al Parma. Battuta l’Udinese a casa sua, un risultato che conferma la natura anfibia dei friulani, capaci di andare a vincere a San Siro sia con l’Inter che col Milan ma anche di scivolare con squadre di caratura inferiore. Non basta un Zaniolo formato (quasi) Nazionale (anche se il fantasista si è divorato un gol fatto di testa mettendo a lato da due passi dopo una traversa di Gueye): si è fatta sentire l’assenza di Davis o comunque di un centravanti di ruolo. Il Parma, invece, è sempre lo stesso: catenaccio senza vergogna e contropiede efficaci. Una formula che ha pagato col Napoli (1-1) ed oggi (1-0) e che consente agli emiliani di issarsi a 39 punti, in 13esima posizione, con l’Udinese che resta ferma a quota 43.

Top e flop Udinese

Okoye 4,5 – Un’uscita a vuoto da panico nel primo tempo e una respinta pasticciata sui piedi di Nesta Elphege che spreca a porta spalancata sono il brutto biglietto da visiti dal suo pomeriggio

– Un’uscita a vuoto da panico nel primo tempo e una respinta pasticciata sui piedi di Nesta Elphege che spreca a porta spalancata sono il brutto biglietto da visiti dal suo pomeriggio Kristensen 6 – Fa valere la sua fisicità e riesce a vincere quasi tutti i duelli

– Fa valere la sua fisicità e riesce a vincere quasi tutti i duelli Atta 6 – A volte scompare ma ha colpi importanti, quando li esprime son dolori

– A volte scompare ma ha colpi importanti, quando li esprime son dolori Zaniolo 6,5 – Il migliore dei suoi, è l’anima di tutte le iniziative dei friulani ed è in forma strepitosa. Unico neo un gol sbagliato al 75′. Sfortunato al 96′ quando il suo tiro di destro, il piede debole, viene deviato in angolo

Top e flop Parma

Suzuki 5,5 – Non è impegnato molto ma non trasmette sicurezza al reparto, si riscatta nel finale

– Non è impegnato molto ma non trasmette sicurezza al reparto, si riscatta nel finale Keita 6 – Corsa e sostanza, inesauribile

– Corsa e sostanza, inesauribile Strefezza 6 – Una spina nel fianco, tira poco ma si mette in mostra come assist-man

– Una spina nel fianco, tira poco ma si mette in mostra come assist-man Pellegrino 5 – Bravo a conquistare falli ma non vede mai la porta

– Bravo a conquistare falli ma non vede mai la porta Nesta Elphege 6,5 – Gol da cineteca ma anche errore sotto porta da cancellare

Udinese-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 35′ l’Udinese chiede un rosso per Strefezza per un intervento duro e scomposto su Pietrovski ma per l’arbitro non c’è neanche il giallo e il Var non può intervenire per le ammonizioni. Regolare al 5′ della ripresa il gol di Nesta Elphege – il primo in serie A – che, su assis di Strefezza, approfitta di un errore di Kabasele, controlla benissimo e di sinistro supera Okoye. Al 9′ Zaniolo involontariamente colpisce al volto e l’arbitro fischia fallo: incredulo l’ex Roma che reagisce urlando: “Ma stai scherzando?”.

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Le proteste di Zaniolo

Al 70′ travolto in area Mandela Keite da Ehizibue che interviene alle sue spalle ma l’arbitro lascia giocare, subito dopo esce il primo giallo: è per Zaniolo che però sembra dare l’impressione di colpire prima il pallone e poi Nicolussi Caviglia. All’85’ ammonito Karlstrom, era diffidato e salterà la gara col Torino. Dopo 6′ di recupero finisce 0-1.

Chi è l’arbitro Di Marco

Davide Di Marco, la scelta per Udinese-Parma, sin dai suoi primi anni nel mondo arbitrale, si è trovato di fronte a ostacoli che avrebbero potuto facilmente spegnere l’entusiasmo di un ragazzo. Le difficoltà non sono mai mancate: le prime designazioni mancate, gli errori che pesano: è stato davvero vicino a smettere. Ma ogni volta ha scelto di restare e continuare a lottare. Un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, proprio mentre il suo nome cominciava ad affacciarsi tra i fischietti della massima Serie ma anche in questo caso, non si è arreso. Ha esordito in A nel 2023, Fiorentina-Genoa e in tutto vanta sette presenze in A, ultima uscita in Atalanta-Cagliari. Questa è stata solo la terza volta in stagione nella massima serie.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto di Ciampino aveva diretto le due squadre solo a livello Primavera in precedenza.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Biffi con Rapuano IV uomo, Gariglio al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Zaniolo, Karlstrom.