Udinese-Parma, moviola: Zaniolo magie, errori e lamenti, per Cuesta catenaccio, contropiede, eurogol Nesta Ephege, incubo Okoye

Il primo gol in A di Nesta Ephege, che era entrato da appena sei minuti al posto di uno spento Pellegrino, regala un jackpot al Parma. Battuta l’Udinese a casa sua, un risultato che conferma la natura anfibia dei friulani, capaci di andare a vincere a San Siro sia con l’Inter che col Milan ma anche di scivolare con squadre di caratura inferiore. Non basta un Zaniolo formato (quasi) Nazionale (anche se il fantasista si è divorato un gol fatto di testa mettendo a lato da due passi dopo una traversa di Gueye): si è fatta sentire l’assenza di Davis o comunque di un centravanti di ruolo. Il Parma, invece, è sempre lo stesso: catenaccio senza vergogna e contropiede efficaci. Una formula che ha pagato col Napoli (1-1) ed oggi (1-0) e che consente agli emiliani di issarsi a 39 punti, in 13esima posizione, con l’Udinese che resta ferma a quota 43.
- Top e flop Udinese
- Top e flop Parma
- Udinese-Parma, i casi da moviola
- Le proteste di Zaniolo
- Chi è l’arbitro Di Marco
- I precedenti con le due squadre
- L’arbitro ha ammonito due giocatori
Top e flop Udinese
- Okoye 4,5 – Un’uscita a vuoto da panico nel primo tempo e una respinta pasticciata sui piedi di Nesta Elphege che spreca a porta spalancata sono il brutto biglietto da visiti dal suo pomeriggio
- Kristensen 6 – Fa valere la sua fisicità e riesce a vincere quasi tutti i duelli
- Atta 6 – A volte scompare ma ha colpi importanti, quando li esprime son dolori
- Zaniolo 6,5 – Il migliore dei suoi, è l’anima di tutte le iniziative dei friulani ed è in forma strepitosa. Unico neo un gol sbagliato al 75′. Sfortunato al 96′ quando il suo tiro di destro, il piede debole, viene deviato in angolo
Top e flop Parma
- Suzuki 5,5 – Non è impegnato molto ma non trasmette sicurezza al reparto, si riscatta nel finale
- Keita 6 – Corsa e sostanza, inesauribile
- Strefezza 6 – Una spina nel fianco, tira poco ma si mette in mostra come assist-man
- Pellegrino 5 – Bravo a conquistare falli ma non vede mai la porta
- Nesta Elphege 6,5 – Gol da cineteca ma anche errore sotto porta da cancellare
Udinese-Parma, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 35′ l’Udinese chiede un rosso per Strefezza per un intervento duro e scomposto su Pietrovski ma per l’arbitro non c’è neanche il giallo e il Var non può intervenire per le ammonizioni. Regolare al 5′ della ripresa il gol di Nesta Elphege – il primo in serie A – che, su assis di Strefezza, approfitta di un errore di Kabasele, controlla benissimo e di sinistro supera Okoye. Al 9′ Zaniolo involontariamente colpisce al volto e l’arbitro fischia fallo: incredulo l’ex Roma che reagisce urlando: “Ma stai scherzando?”.
Le proteste di Zaniolo
Al 70′ travolto in area Mandela Keite da Ehizibue che interviene alle sue spalle ma l’arbitro lascia giocare, subito dopo esce il primo giallo: è per Zaniolo che però sembra dare l’impressione di colpire prima il pallone e poi Nicolussi Caviglia. All’85’ ammonito Karlstrom, era diffidato e salterà la gara col Torino. Dopo 6′ di recupero finisce 0-1.
Chi è l’arbitro Di Marco
Davide Di Marco, la scelta per Udinese-Parma, sin dai suoi primi anni nel mondo arbitrale, si è trovato di fronte a ostacoli che avrebbero potuto facilmente spegnere l’entusiasmo di un ragazzo. Le difficoltà non sono mai mancate: le prime designazioni mancate, gli errori che pesano: è stato davvero vicino a smettere. Ma ogni volta ha scelto di restare e continuare a lottare. Un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, proprio mentre il suo nome cominciava ad affacciarsi tra i fischietti della massima Serie ma anche in questo caso, non si è arreso. Ha esordito in A nel 2023, Fiorentina-Genoa e in tutto vanta sette presenze in A, ultima uscita in Atalanta-Cagliari. Questa è stata solo la terza volta in stagione nella massima serie.
I precedenti con le due squadre
Il fischietto di Ciampino aveva diretto le due squadre solo a livello Primavera in precedenza.
L’arbitro ha ammonito due giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Biffi con Rapuano IV uomo, Gariglio al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Zaniolo, Karlstrom.