Udinese-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Parma di Serie A 2025/26, 33a giornata: analisi, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

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Udinese–Parma accende la 33a giornata della Serie A 2025/26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine sabato 18 aprile 2026 alle 15.00. Incrocio di classifica per la tranquillità: i friulani sono 11° con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte; 38 gol fatti, 42 subiti), i ducali 14° a quota 36 (8 vittorie, 12 pareggi, 12 sconfitte; 23 reti segnate, 40 incassate). I bianconeri puntano a blindare la salvezza, gli emiliani cercano ossigeno per allontanarsi dalla zona calda.

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Probabili formazioni di Udinese-Parma

A poche ore dal via, l’Udinese dovrebbe confermare l’impianto a tre dietro: Kristensen a destra, Kabasele al centro e Solet sul centro-sinistra a protezione di Okoye. Sugli esterni, corsie a Ehizibue e Kamara, con in mezzo Ekkelenkamp, Karlström e Atta per equilibrio e inserimenti. Sulla trequarti il faro dovrebbe essere Zaniolo alle spalle di Gueye. Il Parma si orienterebbe sul 3-5-2: dietro spazio a Circati, Troilo, Valenti, fasce a Delprato e Valeri. In mediana regia di Keita con mezzali Bernabé e Nicolussi Caviglia. Davanti, coppia che potrebbe essere formata da Pellegrino e Strefezza. Restano da verificare le condizioni degli indisponibili: scelte che potrebbero incidere sulle rotazioni a gara in corso.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo; Gueye.

(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo; Gueye. Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Pellegrino, Strefezza.

Gli indisponibili di Udinese-Parma

Capitolo assenze: l’Udinese rinuncia a pedine utili per profondità e ampiezza, mentre il Parma perde un riferimento offensivo puro. Scelte di panchina e gestione dei cambi potrebbero diventare determinanti, specie sulle fasce e in area di rigore. Nessun squalificato annunciato alla vigilia per entrambe: margini per adattare l’assetto a gara in corso.

Udinese – Infortunati: Davis (infortunio al bicipite femorale), Zemura (infortunio al bicipite femorale), Bertola (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio al bicipite femorale), (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Parma – Infortunati: Frigan (lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Udinese arriva con morale in crescita: due vittorie esterne pesanti e solidità difensiva ritrovata. Il Parma ha smarrito il feeling con il successo ma resta squadra compatta, capace di imbrigliare il ritmo avversario con pareggi di sostanza.

Udinese x ko ok x ok Parma x ko ko x x

Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha raccolto 8 punti; il Parma ne ha messi insieme 3. Dettaglio risultati:

Udinese

Atalanta-Udinese 2-2; Udinese-Juventus 0-1; Genoa-Udinese 0-2; Udinese-Como 0-0; Milan-Udinese 0-3.

Parma

Fiorentina-Parma 0-0; Torino-Parma 4-1; Parma-Cremonese 0-2; Lazio-Parma 1-1; Parma-Napoli 1-1.

L’arbitro di Udinese-Parma

Dirige Di Marco, assistenti Perrotti e Biffi; IV Rapuano; VAR Gariglio; AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025/26 Di Marco ha arbitrato 2 gare: 6 cartellini gialli, nessun rosso, 1 rigore assegnato e 7 fuorigioco rilevati; media di 3,0 ammonizioni a partita.

Informazioni interessanti

Il confronto racconta di un’Udinese in crescita e storicamente efficace contro il Parma. I friulani inseguono un filotto inedito di successi sui ducali, forti di una tenuta difensiva tornata incisiva e di un recente clean sheet in casa negli scontri diretti. Attenzione però all’andamento interno: i bianconeri hanno faticato a segnare nelle ultime uscite a Udine. Dall’altra parte, il Parma vive una fase di pareggi e mancate vittorie, con l’attacco più prolifico nella ripresa che non nel primo tempo. Tra i singoli, segnali confortanti per i friulani arrivano dalle giocate tra le linee di Ekkelenkamp e dagli assist di Zaniolo; nei ducali spicca il gioco aereo di Pellegrino, tra i più efficaci per gol di testa nel torneo. Numeri che promettono una gara tattica, fatta di duelli sulle corsie e piazzati potenzialmente decisivi.

L’ Udinese ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il Parma : ora insegue un poker mai centrato in passato.

ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il : ora insegue un poker mai centrato in passato. Friulani solidi in casa: nell’ultimo incrocio a Udine contro i ducali è arrivato anche un clean sheet.

Tre porte inviolate di fila per l’ Udinese : non toccava quota quattro consecutive dal 2012.

: non toccava quota quattro consecutive dal 2012. Note dolenti per l’attacco casalingo: i bianconeri non segnano da due gare interne consecutive.

Parma in serie utile di pareggi: due di fila, con la striscia che potrebbe allungarsi.

in serie utile di pareggi: due di fila, con la striscia che potrebbe allungarsi. Ducali senza vittorie da sei turni (4N, 2P): eguagliata la striscia negativa più lunga stagionale.

Solo 10 gol nel primo tempo per il Parma : meglio nella ripresa che a freddo.

: meglio nella ripresa che a freddo. Ekkelenkamp in stato di grazia: tre partecipazioni-gol nelle ultime tre presenze.

in stato di grazia: tre partecipazioni-gol nelle ultime tre presenze. Zaniolo uomo-assist: sei passaggi vincenti in stagione, ritmo da top del suo recente passato.

uomo-assist: sei passaggi vincenti in stagione, ritmo da top del suo recente passato. Pellegrino domina in aria: cinque reti di testa, tra i migliori nei top campionati europei.

Le statistiche stagionali di Udinese e Parma

Possesso simile (Udinese 44,7%, Parma 44,1%), ma inerzia offensiva dalla parte dei friulani: 38 reti a 23 e migliore precisione al tiro (45,7% vs 39,0%). In difesa numeri vicini (42-40 i gol concessi), con i ducali avanti nei clean sheet (10 a 9). Pressione più alta per l’Udinese (PPDA 12,2 vs 14,2), mentre il Parma difende con ordine e concede relativamente poco nel box.

Singoli: per l’Udinese bomber Davis a 10 gol, assistman Zaniolo (6), più ammonito Zaniolo (7) ed espulso Okoye (1); porta inviolata più volte per Okoye (8). Nel Parma guida marcatori Pellegrino (8), uomo-assist Nicolussi Caviglia (3), più ammonito Circati (6), espulso con più rossi Troilo (2); tra i pali più clean sheet per Corvi (6).

Udinese Parma Partite giocate 32 32 Vittorie 12 8 Sconfitte 13 12 Pareggi 7 12 Gol segnati 38 23 Gol subiti 42 40 Possesso palla (%) 44,7 44,1 Tiri nello specchio 117 90 Precisione al tiro (%) 45,7 39,0 Clean sheet 9 10 Cartellini gialli 62 54 Cartellini rossi 1 4 PPDA 12,2 14,2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Udinese-Parma? Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Udinese-Parma? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Parma? Di Marco; assistenti Perrotti e Biffi; IV Rapuano; VAR Gariglio; AVAR Di Paolo.