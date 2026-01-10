Udinese-Pisa, moviola: ”Hai rovinato la partita”, l’accusa di Gilardino ad Ayroldi

La prova dell’arbitro Ayroldi al Bluenergy Stadium nell’anticipo della ventesima di A analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ne ha ammoniti 5

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Udinese-Pisa, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Due anni fa è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ha debuttato nella scorsa stagione in Parma-Fiorentina senza commettere errori ed ha lasciato un po’ a desiderare poi in Genoa-Verona e Torino-Como per poi stabilizzarsi come rendimento. In questa stagione aveva diretto sei gare di A: Sassuolo-Napoli, Roma-Torino, Genoa-Lazio, Como-Juve, Bologna-Torino e Cremonese-Roma. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto pugliese.

I precedenti di Ayroldi con Udinese e Pisa

Per quanto riguarda i precedenti con i nerazzurri, Ayroldi ha già incrociato il Pisa nove volte per un bilancio di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima direzione, invece, è lo 0-0 in casa del Frosinone nella stagione 2022/23, in Serie B. Ayroldi aveva incrociato l’Udinese invece 4 volte: con lui i friulani non avevano mai vinto: 1 pareggio e 3 sconfitte. L’ultima volta che ha arbitrato la squadra di Runjaic è stato il 18 maggio 2025 in Juventus-Udinese 2-0.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Zezza con Bonacina IV uomo, Camplone al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Marin, Zaniolo, Moreo, Caracciolo, Coppola.

Udinese-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol di Tramoni al 13′ così come il pari di Kabasele al 19′. Primo giallo al 34′, è per Marin: intervento falloso su Solet. Al 35′ scontro in area tra Ekkelekamp e Zaniolo a pochi passi dalla porta ma prima c’è uno sgambetto di Leris. L’arbitro lascia giocare ma viene richiamato all’on field review dal Var e scorge il fallo non visto. E’ rigore che Davis realizza. Protesta Gilardino che si lamenta con l’arbitro urlando: “Hai rovinato la partita”.

Al 60′ ammonito per proteste Nicolò Zaniolo che subito dopo esce dolorante per far posto a Idrissa Gueye. Regolare al 66′ il 2-2 del Pisa di Meister il Var certifica che la posizione di Piccinini è regolare. Al 65′ giallo per Moreo che sbraccia su Kabesele. All’80’ giallo a Caracciolo per fallo su Gueye. All’81’ espulso per proteste l’assistente di Gilardino Dario Dainelli. Al 96′ giallo per Coppola appena entrato. per fallo su Gueye. Dopo il recupero la gara finisce 2-2.