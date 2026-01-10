Virgilio Sport
Udinese-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Pisa di Serie A 2025-26, 20a giornata: tutte le informazioni fondamentali

UdinesePisa accende il sabato della 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15.00. Sfida dal peso specifico salvezza: i friulani sono 10° con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 20 gol fatti, 30 subiti), i toscani ultimi a 12 punti (1 vittoria, 9 pareggi, 9 sconfitte; 13 gol segnati, 28 incassati). L’Udinese cerca continuità per allungare sulla zona calda, il Pisa insegue un risultato pesante per risalire la classifica.


Probabili formazioni

Allo Bluenergy Stadium il confronto tra Udinese e Pisa si annuncia tattico: con il 3-5-2, i friulani vanno verso Padelli tra i pali e retroguardia con Kabasele al centro, Kristensen e Bertola ai lati. Sugli esterni, a destra Zanoli dovrebbe spuntarla su Ehizibue, a sinistra Kamara pare in vantaggio, anche per il dubbio Zemura. In mezzo Karlström da metronomo con Piotrowski ed Ekkelenkamp. Davanti, Davis potrebbe affiancare Bravo, con Zaniolo opzione a gara in corso. Il Pisa dovrebbe rispondere specularmente: Caracciolo perno tra Coppola e Canestrelli, corsie a Toure e Angori, Aebischer regista con Marin e Piccinini. In attacco TramoniMoreo. Nessuno squalificato segnalato.

Udinese

  • Modulo: 3-5-2
  • Portiere: Padelli
  • Difensori (da destra): Kristensen, Kabasele, Bertola
  • Centrocampisti (da destra): Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara
  • Attaccanti (da destra): Bravo, Davis

Pisa

  • Modulo: 3-5-2
  • Portiere: Šemper
  • Difensori (da destra): Coppola, Caracciolo, Canestrelli
  • Centrocampisti (da destra): Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori
  • Attaccanti (da destra): Moreo, Tramoni

Gli indisponibili

Le scelte potrebbero risentire delle assenze. In casa Udinese fuori Buksa e Goglichidze, mentre Zemura resta in dubbio e potrebbe essere gestito. Nel Pisa stop muscolare per Albiol e Lusuardi, Vural ai box per il ginocchio, Cuadrado ancora alle prese con il bicipite femorale; Meister reduce da malattia e valutato giorno per giorno.

  • Udinese: Buksa (infortunio al polpaccio); Zemura (problema alla coscia, in dubbio); Goglichidze (problema muscolare)
  • Pisa: Albiol (problema muscolare); Cuadrado (infortunio al bicipite femorale); Meister (malattia); Vural (infortunio al ginocchio); Lusuardi (problema muscolare)

Le ultime partite giocate

L’Udinese alterna colpi importanti a passaggi a vuoto, ma in casa ha ritrovato solidità. Il Pisa, ancora senza successi esterni, ha pareggiato spesso in trasferta ma fatica a svoltare. Ritmi e dettagli potrebbero indirizzare una gara tattica.

Udinese ok ko x ko ok
Pisa ko x ko x ko

Nelle ultime 5 partite l’Udinese ha raccolto 7 punti; il Pisa ne ha totalizzati 2. Questo il dettaglio:

  • Udinese

Udinese-Napoli 1-0; Fiorentina-Udinese 5-1; Udinese-Lazio 1-1; Como-Udinese 1-0; Torino-Udinese 1-2.

  • Pisa

Lecce-Pisa 1-0; Cagliari-Pisa 2-2; Pisa-Juventus 0-2; Genoa-Pisa 1-1; Pisa-Como 0-3.

L’arbitro di Udinese-Pisa

Dirige Giovanni Ayroldi. Nella Serie A 2025/26 ha arbitrato 6 gare: 26 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 1 rosso diretto, nessun rigore. Media 4.6 cartellini a partita. Assistenti: Rossi M.Zezza; IV: Bonacina; VAR: Camplone; AVAR: Fabbri.

Informazioni interessanti sul match

La tradizione pende verso l’Udinese, mai sconfitta dal Pisa in Serie A nelle ultime uscite, ma i precedenti in Friuli raccontano gare spesso equilibrate e con gol da entrambe le parti. I friulani arrivano dal colpo esterno di Torino e inseguono quella continuità che manca da settembre; i nerazzurri, ancora a secco di vittorie in trasferta, hanno però pareggiato di frequente lontano dall’Arena. Occhio ai dettagli: la percentuale realizzativa del Pisa è bassa e il volume di tiri nello specchio ridotto, mentre l’Udinese sa colpire anche con le mezze ali e con l’estro di Zaniolo. Da monitorare pure i protagonisti dell’andata: Iker Bravo ha già fatto male ai toscani. Le palle inattive e le transizioni potrebbero pesare, così come l’inerzia psicologica di chi ha più bisogno di punti per la salvezza.

  • L’Udinese è imbattuta da sette sfide di Serie A contro il Pisa (2V, 5N), una striscia positiva che in massima serie i friulani hanno superato solo contro il Pescara.
  • In Friuli entrambe hanno sempre segnato nelle tre gare di Serie A: un successo bianconero e due pari; ultimo incrocio a Udine il 13 ottobre 1985 (1-1).
  • L’Udinese è reduce da un successo a Torino e insegue il bis in campionato, traguardo che manca da inizio settembre: la seconda di allora fu proprio con il Pisa (1-0, rete di Bravo).
  • I friulani non perdono in casa contro una neopromossa da nove gare (4V, 5N) e con Runjaic hanno vinto tutte le tre sfide interne di questo tipo.
  • Il Pisa è ultimo per vittorie stagionali (1 in 19): rischia di arrivare a quota una anche dopo 20 giornate, evento inedito nella sua storia in A.
  • Pisa senza successi esterni ma con tanti pareggi fuori (sei su nove): segnale di solidità difensiva a tratti, ma poca cattiveria sotto porta.
  • I nerazzurri hanno la peggiore percentuale di tiri nello specchio (31.2%) e sprecano molte grandi occasioni: cinismo da ritrovare.
  • Per Zaniolo questa è già la seconda miglior annata nei top-5 campionati: 5 gol finora, a una sola rete dal suo record personale in Serie A.
  • Iker Bravo, decisivo all’andata col Pisa, da allora ha visto poco il campo: potrebbe essere un jolly a gara in corso.
  • Il Pisa ha segnato 12 dei 13 gol in trasferta: i migliori marcatori fuori casa sono Nzola e Moreo (3 reti a testa).

Le statistiche stagionali di Udinese e Pisa

Numeri a confronto: possesso palla a favore dell’Udinese (45.8% contro 39.9%), più tiri nello specchio (72 a 43) e migliore precisione al tiro (43.6% vs 31.2%). Il Pisa subisce leggermente meno (28 gol contro 30), ma fatica a segnare (13 reti contro 20). Pressing più intenso dei friulani (PPDA 11.9 vs 14.4), nerazzurri più produttivi sui duelli aerei complessivi.

Focus giocatori: per l’Udinese capocannonieri Zaniolo e Davis (5), miglior assist-man Davis (3). Più ammoniti Karlström e Zaniolo (4); un rosso per Okoye. Clean sheet portieri: Okoye 3. Nel Pisa guidano i gol Nzola e Moreo (3), migliori assist Léris (2). Più ammoniti Aebischer e Caracciolo (4); un rosso per Nzola e Touré. Clean sheet portieri: Semper 4.

Udinese Pisa
Partite giocate 19 19
Partite vinte 7 1
Partite perse 8 9
Partite pareggiate 4 9
Gol fatti 20 13
Gol subiti 30 28
Media gol subiti 1.6 1.5
Possesso palla (%) 45.8 39.9
Tiri nello specchio 72 43
Precisione al tiro (%) 43.6 31.2
Cartellini gialli 36 37
Cartellini rossi 1 2
Capocannonieri Zaniolo 5; Davis 5 Nzola 3; Moreo 3
Top assistman Davis 3 Léris 2
Clean sheet (portieri) Okoye 3 Semper 4

FAQ

Quando si gioca Udinese-Pisa e a che ora?

Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Udinese-Pisa?

Al Bluenergy Stadium di Udine.

Chi è l’arbitro di Udinese-Pisa?

Giovanni Ayroldi, con assistenti Rossi M. e Zezza; IV uomo Bonacina; VAR Camplone; AVAR Fabbri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Lucart

