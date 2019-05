Udinese quasi salva, la Spal si sveglia tardi

La seconda vittoria consecutiva, quarto risultato utile nelle ultime cinque partite, fa fare un passo quasi decisivo verso la salvezza all’Udinese.

Alla “Dacia Arena” la squadra di Tudor ha piegato la Spal, al secondo ko di fila dopo la conquista della salvezza: per la squadra di Semplici si complica il cammino verso il 10° posto, mentre i bianconeri toccano quota 40 punti.

L’Udinese sembra chiudere la pratica nel primo tempo sfruttando tre palle inattive con altrettanti assist di De Paul: al 5’ per la testa di Samir, al 32’ e al 35’ per quella di Okaka. La Spal non è stata a guardare, sfiorando l’1-1 con Fares e Petagna, ma la riscossa degli emiliani è partita nel secondo tempo con i due gol in sette minuti di Petagna al 7’ e di Valoti. Finale d’assalto per i ferraresi, ma Kurtic fallisce il clamoroso 3-3.



SPORTAL.IT | 18-05-2019 17:05