Udinese, rebus De Paul: nuova ipotesi

Un altro anno a Udine per Rodrigo De Paul? Secondo ‘Rmc Sport’ è un’ipotesi da non sottovalutare. Come avvenuto ormai regolarmente nelle ultime sessioni di calciomercato, il nome dell’argentino è stato accostato a diversi club, italiani ed esteri. Ma le offerte continuano a non convincere la dirigenza bianconera e allora si fa di nuovo viva l’ipotesi di un altro anno in Friuli.

L’ultima società ad aver mostrato interesse è il Leeds, neopromosso in Premier League. I Peacocks ritengono però eccessiva la richiesta di 40 milioni di euro fatta dall’Udinese, e sono pronti a virare su Julian Draxler, in uscita dal Paris Saint-Germain.

Se nessun altro dovesse accontentare le richieste del club bianconero, De Paul sarebbe pronto a giocare la sua quinta stagione per la società che lo ingaggiò nell’estate 2016 prelevandolo dal Racing Club di Avellaneda.

OMNISPORT | 09-09-2020 10:45