L'Udinese riscatta Zaniolo ma è giallo sul futuro: il giocatore deluso, l'agente furioso

Tiene banco il nodo ingaggio dopo l'opzione di riscatto esercitata dal club della famiglia Pozzo: adeguamento dello stipendio oppure il 10 valuterà l'addio

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Nicolò Zaniolo dice addio al Galatasaray e si trasferisce a titolo definitivo all’Udinese. Il club della famiglia Pozzo, infatti, ha deciso di riscattare il cartellino del fantasista classe ’99, limando i dettagli dell’accordo con la società turca nella giornata di ieri, l’ultima utile per definire prestiti e opzioni di riscatto stipulati nelle precedenti sessioni di mercato. Il futuro dell’ex Roma, però, resta un rebus, complici le pesanti dichiarazioni dell’agente del calciatore.

Zaniolo all’Udinese a titolo definitivo: è addio con il Galatasaray

Nicolò Zaniolo è rinato in quel di Udine. È un dato di fatto, così come lo sono le 34 presenze, i sei gol e i sei assist messi a referto nell’ultima stagione, tra Serie A e Coppa Italia. Una rinascita figlia del lavoro e di uno spirito di sacrificio che non è mai mancato al ragazzo classe ’99, nonostante alcune brusche frenate del passato. Per molti un talento sprecato, quasi alla stregua di un Balotelli 2.0, per altri un gioiello da tornare a far splendere anche in Nazionale.

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Da ieri, intanto, Zaniolo è a tutti gli effetti un calciatore dell’Udinese, stavolta in via definitiva: “Nicolò Zaniolo è bianconero a titolo definitivo – si legge nella nota ufficiale del club friulano –. Udinese Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Dopo l’esperienza maturata in Friuli nell’ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita. Nel corso dell’ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all’interno del gruppo”.

Dal calore di Istanbul al pragmatismo del Friuli. Sui suoi canali social ufficiali, Zaniolo si è congedato così dalla realtà del Galatasaray, salutata ormai diversi mesi fa: “Grazie mille per il vostro supporto incondizionato durante tutti questi anni! Sarete sempre parte di me e avrete un tifoso in più da adesso in poi! Grazie Galatasaray”, ha scritto su Instagram l’ex Roma, il cui profilo è da sempre inondato di commenti di tifosi turchi che lo avrebbero riportato volentieri alla base.

Zaniolo, dubbi sul futuro: le parole dell’agente preoccupano l’Udinese

Contratto fino al 2029 per Nicolò Zaniolo, che adesso può guardare al futuro con maggiore serenità. Forse. I dubbi sono legati all’ingaggio del calciatore, la scorsa estate limato nel giro di poche ore per consentire all’affare di andare in porto nel rush finale di mercato. Ora, bisogna riparlarne. A confermarlo è stato lo stesso agente del trequartista, Claudio Vigorelli, agente del trequartista, intercettato dai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Siamo certamente contenti dell’impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull’ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide”.

Parole che non lasciano spazio a particolari dubbi in vista del prossimo campionato: “La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell’ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l’Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l’affare con la promessa di sederci, prima dell’esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l’Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l’intesa non è stata ancora raggiunta“, parola di Vigorelli.

Dunque, qualora non si dovesse trovare la quadra con i friulani, Zaniolo potrebbe tornare ad essere un uomo mercato, nonostante il contratto che lo lega all’Udinese fino a giugno 2029. Ad oggi, però, i rapporti restano buoni, sentendo Vigorelli: “Il matrimonio tra Zaniolo e l’Udinese ha funzionato molto bene la scorsa stagione. Il giocatore è amato dalla piazza. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti“. Adeguamento dell’ingaggio o sarà addio, di nuovo.