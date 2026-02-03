Udinese-Roma, moviola: che proteste sul gol partita, una rete annullata al 91’, pioggia di gialli e di polemiche

La prova dell’arbitro Sacchi al Bluenergy Stadium nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito nove giocatori

Juan Luca Sacchi, la scelta per Udinese-Roma, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. In questa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo e Lecce-Roma dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Ultima uscita in B per Samp-Entella. Vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Sacchi con Udinese e Roma

Sacchi aveva già diretto la Roma in 6 occasioni: i giallorossi hanno perso una sola volta, nella stagione 2020/21 contro la Sampdoria (2-0). Da allora 5 successi consecutivi. L’ultima gara risale al 2-0 di Via del Mare contro il Lecce. Con i friulani 9 incroci: i bianconeri hanno ottenuto solo due vittorie. In questa stagione aveva arbitrato Udinese‑Bologna, terminata 0-3 per la squadra di Italiano.

L’arbitro ha ammonito 9 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Moro con Ayroldi IV uomo, Ghersini al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Ndicka, Davis, Kristensen, Mancini, El Aynaoui, Zemura, Pellegrini, Gueye e Miller.

Udinese-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 6′, è per è per Ndicka che ferma volontariamente di mano una ripartenza dell’Udinese con la mano.Al 17′ ammonito Davis per proteste. Giallo al 34′ per Kristensen per fallo su El Aynaoui. Al 50′ anche Mancini entra nella lista degli ammoniti per un intervento giudicato ostruzionistico su Davis. Sugli sviluppi della dubbia punizione arriva il gol partita di Ekkelenkamp che scatena Gasperini, il tecnico giallorosso perchè per lui il fallo non c’era.

Al 58′ ammonito El Aynaoui per fallo su Karlstrom. Al 63′ tocca a Zemura il giallo per un intervento duro su Celik. L’arbitro Fabbri non tollera niente ed ammonisce prima Pellegrini al 66′ e poi al 70′ Gueye e Miller. UItimo briivido al 91: segna Cristante ma Tsimikas era in fuorigioco al momento del cross: rete annullata e la gara finisce 1-0 per l’Udinese.

La moviola di Mediaset

A fare chiarezza sui casi dubbi del match è Mediaset che nel servizio speciale post-partita sottolinea: “Non c’è rosso in avvio a Ndicka sul mani perchè non era una chiara occasione da gol. Sulle proteste della Roma per la punizione da cui è nato il gol dell’Udinese Mancini allarga potenzialmente la gamba sinistra e fa fallo su Davis: corretta la decisione dell’arbitro. Infine irregolare la posizione di Tsimikas sulla rete di Cristante al 91′, promosso l’arbitro Fabbri”.