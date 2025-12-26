Udinese, Runjaic fa chiarezza sul caso Zaniolo e replica alle accuse di Caressa

Il tecnico friulano torna sulla batosta subita con la Fiorentina e spiega i motivi delle sostituzioni, poi arriva la risposta alle critiche di Sky

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’avevamo lasciato in versione automa davanti alle telecamere di Sky dopo il crollo di Firenze per 5-1: il tecnico dell’Udinese Runjaic quella sera fece arrabbiare anche Caressa per le sue risposte a monosillabi. In particolare l’ermetismo dietro la scelta di sostituire Zaniolo aveva irritato tutti: “C’è una ragione dietro questa scelta – disse – ma dopo una gara del genere è bene non entrare nei dettagli”. A quel punto entrò in scena Caressa, che liquidò Runjaic. “Se non aveva voglia, poteva anche non venire. Arrivederci, grazie. Buonasera. Se uno viene, risponde. Non è che c’è bisogno di non rispondere. La mia impressione è che non ha preso bene l’intervento della società dopo la sconfitta”. Alla vigilia della gara con la Lazio il tecnico dei friulani è tornato su quella sconfitta e su quel che è successo dopo, soffermandosi sulle polemiche legate a Zaniolo.

La spiegazione di Runjaic

Runjaic non ha cercato alibi per la brutta prova al Franchi: “Abbiamo perso 5-1 perché non abbiamo saputo reagire, prendendo gol evitabili. Fossimo andati in spogliatoio sotto di un solo gol l’ìntervallo sarebbe stato diverso, 3-0, in trasferta, contro una Fiorentina che ha valori diversi rispetto al piazzamento in classifica e ai numeri prodotti, è duraHo scelto di togliere Kabasele, potevo togliere un attaccante, ma ho preso questa decisione, l’episodio ci ha scosso, ho deciso di togliere Zanoli che aveva preso un giallo e Zaniolo, per tutelare questi giocatori in vista della gara contro la Lazio. Bisogna prendere delle decisioni, che portano a determinate conseguenze.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il momento di Zaniolo

Zaniolo è il giocatore italiano con più falli con Mancini, l’allenatore spiega: “A volte qualche fallo che gli è stato fischiato contro secondo me non c’era, comunque è un ragazzo che lotta molto e di falli ne subisce anche tanti, prende molti colpi, è un giocatore che vuole avere la palla, è un ragazzo molto importante per noi. E’ un ragazzo con obiettivi molto chiari, non ho notato un numero eccessivo di falli da parte sua, in un duello è un 50 e 50, sono soddisfatto delle sue prestazioni e del suo numero di gol. Poi ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, è così e non posso farci nulla, posso dirvi però che è un ragazzo molto professionale, che sta investendo molto in noi e su se stesso, non era facile, è un ragazzo molto importante, non può decidere però ogni partita, è un ragazzo emotivo, è una sua caratteristica e qualità.

E’ una difesa a 360 gradi quella che Runjaic fa di Zaniolo: “E’ un ragazzo molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico, si mette troppa pressione sulle spalle, dobbiamo aiutarlo in questo, non ha nessun problema con i compagni di squadra, i conflitti a volte capitano, abbiamo vissuto una partita brutta contro la Fiorentina e può succedere”.

La lite con Caressa

Sulle scintille con Caressa dopo il 5-1 di Firenze chiarisce: “Io non volevo essere irrispettoso contro nessun giornalista, può capitare dopo una partita del genere, secondo me dopo una sconfitta così inaspettata in questi termini non serve parlare molto ed è inutile entrare nei dettagli e fare un’analisi completa. Per tornare a Zaniolo ancora una volta, è un ragazzo fantastico, da tutelare, si mette tanta pressione sulle spalle, a volte troppe, penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno, sa di essere molto amato qui. Sono stati giorni difficili anche per lui, sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, la notizia uscita su Zaniolo non corrisponde a quanto successo, è un ragazzo importante per noi, la relazione tra i giocatori è a posto e Zaniolo mostra la sua importanza per noi tutti i giorni”.