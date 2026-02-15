Udinese-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Sassuolo di Serie A 2025-26, 25a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Udinese–Sassuolo è il lunch match della 25a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine domenica 15 febbraio 2026 alle 12.30. È una sfida di metà classifica con profumo di sorpasso: i friulani sono 9° con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 27 gol segnati, 36 subiti), i neroverdi 11° a quota 29 (8 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 27 gol fatti, 34 incassati). Punti pesanti per respingere la zona calda e restare agganciati alla parte sinistra.

Probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

A ridosso del fischio d’inizio, l’Udinese potrebbe confermare il 3-4-2-1: Okoye tra i pali e retroguardia con Solet a destra, Kristensen in mezzo e Bertola a sinistra. Sulle corsie dovrebbero agire Ehizibue e Zemura, con Miller e Karlström in mediana. Sulla trequarti si va verso Ekkelenkamp e Atta a supporto di Bayo, ma resta l’opzione Buksa a gara in corso. Nel Sassuolo si profilerebbe un 4-3-3: in porta Muric; linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. A centrocampo spazio a Thorstvedt, Lipani, Kone. Tridente con Berardi, Pinamonti, Laurienté, ma non è escluso l’impiego di Nzola o Moro a partita in corso. Pesa la squalifica di Matic, mentre restano out Candé e Pieragnolo; tra i friulani indisponibili Kamara e Davis.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Gli indisponibili di Udinese-Sassuolo

Assenze che possono pesare in entrambe. L’Udinese perde spinta sulla sinistra senza Kamara e fisicità davanti con Davis. Il Sassuolo deve rinunciare a centimetri e rotazioni in difesa con Candé e Pieragnolo; in mediana pesa la squalifica di Matic. In porta resta un dubbio legato a Turati, reduce da malattia.

Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio al piede), Davis (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Kamara (infortunio al piede), Davis (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione al legamento crociato del ginocchio), Pieragnolo (lesione al legamento crociato del ginocchio), Turati (malattia). Squalificati: Matic (squalifica per espulsione).

Le ultime partite giocate

L’Udinese arriva da percorso a strappi ma con segnali di solidità in casa; il Sassuolo alterna colpi esterni e scivoloni, con due successi nelle ultime quattro ma ko pesanti con le big. Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza.

Udinese: Udinese-Pisa 2-2; Udinese-Inter 0-1; Verona-Udinese 1-3; Udinese-Roma 1-0; Lecce-Udinese 2-1.

Sassuolo: Roma-Sassuolo 2-0; Napoli-Sassuolo 1-0; Sassuolo-Cremonese 1-0; Pisa-Sassuolo 1-3; Sassuolo-Inter 0-5.

L’arbitro di Udinese-Sassuolo

Arbitra Ferrieri Caputi, assistenti Preti e Trinchieri; IV ufficiale Manganiello, al VAR Maggioni con Chiffi all’AVAR. Direttrice di gara internazionale, profilo di gestione dialogante: attenzione alle seconde ammonizioni e all’uso del VAR sui contatti in area.

Informazioni interessanti

Match che promette gol e ribaltamenti. Il Sassuolo è imbattuto da quattro incroci contro l’Udinese e all’andata ha colpito con decisione, ma alla Dacia Arena i friulani hanno costruito spesso il loro fortino contro i neroverdi. Le due squadre tendono a segnare entrambe quando si affrontano, con medie realizzative alte negli ultimi precedenti. Occhio a Pinamonti, spesso ispirato contro l’Udinese, e al momento positivo di Solet tra i bianconeri. I ritmi da lunch match possono favorire chi saprà gestire transizioni e piazzati: il Sassuolo è letale nel pressing alto e nelle riaggressioni, l’Udinese cerca più ordine e fisicità. Dettagli e panchine potrebbero indirizzare il finale.

Serie positiva neroverde: il Sassuolo non perde da quattro sfide con l’ Udinese in campionato e, dopo il 3-1 dell’andata, insegue un bis consecutivo come nel 2016/17.

non perde da quattro sfide con l’ in campionato e, dopo il 3-1 dell’andata, insegue un bis consecutivo come nel 2016/17. Fortino friulano: l’ Udinese è imbattuta da sei gare interne con il Sassuolo (3 vittorie, 3 pareggi), con una media gol di casa superiore a due reti a partita.

è imbattuta da sei gare interne con il (3 vittorie, 3 pareggi), con una media gol di casa superiore a due reti a partita. Gol per entrambe: negli ultimi sette confronti in A hanno sempre segnato tutte e due le squadre, 25 reti complessive e media altissima.

Tendenza psicologica: l’ Udinese ha spesso faticato contro rivali con meno punti a inizio giornata, come capitato all’andata.

ha spesso faticato contro rivali con meno punti a inizio giornata, come capitato all’andata. Forma altalenante: nonostante il ko con l’Inter, il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre di campionato, rilanciando la corsa.

ha vinto due delle ultime tre di campionato, rilanciando la corsa. Orario particolare: i bianconeri non vincono da nove anticipi domenicali, mentre i neroverdi hanno spesso sorriso alle 12.30 (3 successi su 4 in stagione, inclusa l’andata).

Trasferte e incroci: il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime sei fuori casa; l’ Udinese , in casa, ha alternato colpi e passi falsi.

ha vinto solo una delle ultime sei fuori casa; l’ , in casa, ha alternato colpi e passi falsi. Riaggressione decisiva: solo l’Inter ha segnato più del Sassuolo dopo recupero alto; l’ Udinese è ancora a secco da queste situazioni.

dopo recupero alto; l’ è ancora a secco da queste situazioni. Uomo chiave bianconero: Solet incide in area avversaria con gol e assist dal suo arrivo in A.

incide in area avversaria con gol e assist dal suo arrivo in A. Questione di feeling: Pinamonti ha già colpito quattro volte l’Udinese in Serie A, è uno dei suoi avversari preferiti.

Le statistiche stagionali di Udinese e Sassuolo

Numeri simili a confronto: possesso medio quasi identico (Udinese 45,4%; Sassuolo 45,1), 27 gol segnati a testa, con i friulani un filo più perforabili dietro (36 subiti contro 34). Precisione al tiro migliore per i neroverdi (46,19% vs 43,07%), ma l’Udinese pressa più in alto (PPDA 11,9 vs 15,1). Cartellini: bianconeri più disciplinati (44 gialli) dei neroverdi (50). Clean sheet: 5 a 5.

Giocatori: nell’Udinese guida i gol Davis (7), poi Zaniolo (5); top assist Atta (3). Nel Sassuolo il faro resta Berardi (5 gol), con Pinamonti e Koné a quota 4; migliore negli assist Volpato (4). Sul fronte disciplinare spiccano Thorstvedt (6 gialli) e Matic (un rosso) tra i neroverdi; nell’Udinese un rosso per Okoye. Porte inviolate: Okoye 4, Sava 1; per il Sassuolo Muric 5.

Udinese Sassuolo Partite giocate 24 24 Numero di partite vinte 9 8 Numero di partite perse 10 11 Numero di partite pareggiate 5 5 Gol totali segnati 27 27 Gol totali subiti 36 34 Percentuale possesso palla 45,4 45,1 Tiri totali 202 197 Tiri nello specchio 87 91 Percentuale di tiri in porta 43,07 46,19 Clean sheet 5 5 PPDA 11,9 15,1 Cartellini gialli 44 50 Cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Davis 7 Berardi 5 Top assistman Atta 3 Volpato 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Sassuolo? Domenica 15 febbraio 2026 alle 12:30 (25ª giornata di Serie A). Dove si gioca Udinese-Sassuolo? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Sassuolo? Ferrieri Caputi; assistenti Preti e Trinchieri; IV Manganiello; VAR Maggioni; AVAR Chiffi.