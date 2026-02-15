Udinese-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese–Sassuolo è il lunch match della 25a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine domenica 15 febbraio 2026 alle 12.30. È una sfida di metà classifica con profumo di sorpasso: i friulani sono 9° con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 27 gol segnati, 36 subiti), i neroverdi 11° a quota 29 (8 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 27 gol fatti, 34 incassati). Punti pesanti per respingere la zona calda e restare agganciati alla parte sinistra.
Probabili formazioni di Udinese-Sassuolo
A ridosso del fischio d’inizio, l’Udinese potrebbe confermare il 3-4-2-1: Okoye tra i pali e retroguardia con Solet a destra, Kristensen in mezzo e Bertola a sinistra. Sulle corsie dovrebbero agire Ehizibue e Zemura, con Miller e Karlström in mediana. Sulla trequarti si va verso Ekkelenkamp e Atta a supporto di Bayo, ma resta l’opzione Buksa a gara in corso. Nel Sassuolo si profilerebbe un 4-3-3: in porta Muric; linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. A centrocampo spazio a Thorstvedt, Lipani, Kone. Tridente con Berardi, Pinamonti, Laurienté, ma non è escluso l’impiego di Nzola o Moro a partita in corso. Pesa la squalifica di Matic, mentre restano out Candé e Pieragnolo; tra i friulani indisponibili Kamara e Davis.
- Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo. V:Sport
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. V:Sport
Gli indisponibili di Udinese-Sassuolo
Assenze che possono pesare in entrambe. L’Udinese perde spinta sulla sinistra senza Kamara e fisicità davanti con Davis. Il Sassuolo deve rinunciare a centimetri e rotazioni in difesa con Candé e Pieragnolo; in mediana pesa la squalifica di Matic. In porta resta un dubbio legato a Turati, reduce da malattia.
- Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio al piede), Davis (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione al legamento crociato del ginocchio), Pieragnolo (lesione al legamento crociato del ginocchio), Turati (malattia). Squalificati: Matic (squalifica per espulsione).
Le ultime partite giocate
L’Udinese arriva da percorso a strappi ma con segnali di solidità in casa; il Sassuolo alterna colpi esterni e scivoloni, con due successi nelle ultime quattro ma ko pesanti con le big. Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza.
- Udinese: Udinese-Pisa 2-2; Udinese-Inter 0-1; Verona-Udinese 1-3; Udinese-Roma 1-0; Lecce-Udinese 2-1.
- Sassuolo: Roma-Sassuolo 2-0; Napoli-Sassuolo 1-0; Sassuolo-Cremonese 1-0; Pisa-Sassuolo 1-3; Sassuolo-Inter 0-5.
L’arbitro di Udinese-Sassuolo
Arbitra Ferrieri Caputi, assistenti Preti e Trinchieri; IV ufficiale Manganiello, al VAR Maggioni con Chiffi all’AVAR. Direttrice di gara internazionale, profilo di gestione dialogante: attenzione alle seconde ammonizioni e all’uso del VAR sui contatti in area.
Informazioni interessanti
Match che promette gol e ribaltamenti. Il Sassuolo è imbattuto da quattro incroci contro l’Udinese e all’andata ha colpito con decisione, ma alla Dacia Arena i friulani hanno costruito spesso il loro fortino contro i neroverdi. Le due squadre tendono a segnare entrambe quando si affrontano, con medie realizzative alte negli ultimi precedenti. Occhio a Pinamonti, spesso ispirato contro l’Udinese, e al momento positivo di Solet tra i bianconeri. I ritmi da lunch match possono favorire chi saprà gestire transizioni e piazzati: il Sassuolo è letale nel pressing alto e nelle riaggressioni, l’Udinese cerca più ordine e fisicità. Dettagli e panchine potrebbero indirizzare il finale.
- Serie positiva neroverde: il Sassuolo non perde da quattro sfide con l’Udinese in campionato e, dopo il 3-1 dell’andata, insegue un bis consecutivo come nel 2016/17.
- Fortino friulano: l’Udinese è imbattuta da sei gare interne con il Sassuolo (3 vittorie, 3 pareggi), con una media gol di casa superiore a due reti a partita.
- Gol per entrambe: negli ultimi sette confronti in A hanno sempre segnato tutte e due le squadre, 25 reti complessive e media altissima.
- Tendenza psicologica: l’Udinese ha spesso faticato contro rivali con meno punti a inizio giornata, come capitato all’andata.
- Forma altalenante: nonostante il ko con l’Inter, il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre di campionato, rilanciando la corsa.
- Orario particolare: i bianconeri non vincono da nove anticipi domenicali, mentre i neroverdi hanno spesso sorriso alle 12.30 (3 successi su 4 in stagione, inclusa l’andata).
- Trasferte e incroci: il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime sei fuori casa; l’Udinese, in casa, ha alternato colpi e passi falsi.
- Riaggressione decisiva: solo l’Inter ha segnato più del Sassuolo dopo recupero alto; l’Udinese è ancora a secco da queste situazioni.
- Uomo chiave bianconero: Solet incide in area avversaria con gol e assist dal suo arrivo in A.
- Questione di feeling: Pinamonti ha già colpito quattro volte l’Udinese in Serie A, è uno dei suoi avversari preferiti.
Le statistiche stagionali di Udinese e Sassuolo
Numeri simili a confronto: possesso medio quasi identico (Udinese 45,4%; Sassuolo 45,1), 27 gol segnati a testa, con i friulani un filo più perforabili dietro (36 subiti contro 34). Precisione al tiro migliore per i neroverdi (46,19% vs 43,07%), ma l’Udinese pressa più in alto (PPDA 11,9 vs 15,1). Cartellini: bianconeri più disciplinati (44 gialli) dei neroverdi (50). Clean sheet: 5 a 5.
Giocatori: nell’Udinese guida i gol Davis (7), poi Zaniolo (5); top assist Atta (3). Nel Sassuolo il faro resta Berardi (5 gol), con Pinamonti e Koné a quota 4; migliore negli assist Volpato (4). Sul fronte disciplinare spiccano Thorstvedt (6 gialli) e Matic (un rosso) tra i neroverdi; nell’Udinese un rosso per Okoye. Porte inviolate: Okoye 4, Sava 1; per il Sassuolo Muric 5.
|Udinese
|Sassuolo
|Partite giocate
|24
|24
|Numero di partite vinte
|9
|8
|Numero di partite perse
|10
|11
|Numero di partite pareggiate
|5
|5
|Gol totali segnati
|27
|27
|Gol totali subiti
|36
|34
|Percentuale possesso palla
|45,4
|45,1
|Tiri totali
|202
|197
|Tiri nello specchio
|87
|91
|Percentuale di tiri in porta
|43,07
|46,19
|Clean sheet
|5
|5
|PPDA
|11,9
|15,1
|Cartellini gialli
|44
|50
|Cartellini rossi
|1
|2
|Capocannoniere
|Davis 7
|Berardi 5
|Top assistman
|Atta 3
|Volpato 4
