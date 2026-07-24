Udinese, senza Zaniolo e con Davis sotto tono e nervoso è buio pesto: 0-2 con lo Swansea

Friulani in formazione sperimentale e con poche idee, a segno per i gallesi Cullen in avvio e Just poco prima del fischio finale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Secondo test prestagionale per l’Udinese, primo in terra austriaca. Dopo l’amichevole con l’NK Istra, che si è disputata sabato scorso al Bruseschi a porte chiuse e che è terminata 2-2, a Mittersill i bianconeri si sono arresi per 2-0 allo Swansea, fomazione che milita in Championship.

Runjiaic schiera due squadre diverse

Come previsto, Nicolò Zaniolo – da poco reintegrato in rosa dopo il lungo tira e molla sul contratto, è stato esentato dal test. Runjaic, nel suo 3-4-2-1 ha provato una formazione sperimentale schierando due squadre completamente diverse per ciascun tempo ma i segnali non sono stati particolarmente positivi. C’era attesa per Davis, l’uomo in più dei friulani nella scorsa stagione, ma il bomber – che ha giocato solo i secondi 45′, si è visto poco e si è anche innervosito per qualche fallo di troppo subìto.

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Poca Udinese, successo meritato dello Swansea

Bastano 5′ allo Swansea per andare in vantaggio: su assist di Fulton è bravo Cullen a sfuggire a Palma e a battere Padelli. La reazione dell’Udinese non arriva mentre i gallesi sfiorano il raddoppio al 20′ dopo un’incertezza della difesa friulana e al 37′ con Yao che sfiora il palo. Nella ripresa il tecnico dei friulani cambia formazione per undici/undicesimi ma continua a vedersi poco e subisce il raddoppio all’87′: il nuovo acquisto dello Swansea, il neozelandese Just, di sinistro batte Piana alla sua sinistra.

I prossimi impegni

I friulani ora giocheranno martedì 28 alle 17,30 a Neukirchen contro l’Al Ahli (e si potrebbe vedere Zaniolo per uno spezzone), e sabato primo agosto alle 14 di nuovo a Mittersill contro il Mainz. Agli impegni ufficializzati dal club friulano, se ne aggiunge un altro, annunciato dal Trabzonspor. La squadra di Runjaic sarà l’ultimo avversario della squadra turca durante il ritiro austriaco di Schladming: l’amichevole è in programma domenica 2 agosto alle 17,30 a Landskron.