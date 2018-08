Udinese, si punta a Pinamonti

Salutato Eder (volato in Cina), l'Inter potrebbe, presto, veder partire anche il giovane bomber Pinamonti. L'Udinese, viste le difficoltà nelle trattative con Quagliarella e Lapadula, potrebbe virare sull'attaccante di proprietà nerazzurra.

Classe 1999, Pinamonti è seguito anche da diversi club esteri. La voglia di essere protagonista, in campo, è tanta per il giovanissimo attaccante. L'Inter punta alla cessione ma con diritto di recompra per non perdere il giocatore definitivamente.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 06-08-2018 09:35