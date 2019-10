Udinese-Torino 2019-2020, probabili formazioni

Non ci sarà Igor Tudor in panchina per i friulani: il ricorso contro la squalifica di un turno non è andato a buon fine. Nel Torino punta di riferimento Belotti, reduce dalla doppietta con la nazionale italiana.

Si gioca domenica alle 15.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Stryger; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Osaka, Lasagna.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, De Maio, Nuytinck, Walace, Barak, Kubala, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk.

Allenatore: Tudor.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi; Belotti.

A disposizione: Rosati, Ujkani, Djidji, Bremer, Bonifazi, Aina, Laxalt, Lukic, Berenguer, Iago Falque, Zaza.

Allenatore: Mazzarri.

