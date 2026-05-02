Udinese-Torino, moviola: Zaniolo non riesce a crederci, Obrador da incubo, il gol annullato

La prova dell’arbitro siciliano Giuseppe Mucera al BluEnergy Stadium nell’anticipo della 35esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nonostante la poca esperienza (era alla terza partita in A) se l’è cavata discretamente il fischietto siciliano Antonio Mucera, anche grazie al supporto del Var. Vediamo cosa è successo al BluEnergy Stadium per Udinese-Torino, partita che racchiudeva anche anniversari dolorosi visto che cade a 50 anni dal terremoto in Friuli del 1976 e a 77 anni dalla tragedia di Superga che ricorre lunedì.

Udinese-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Da segnalare la maglia del Torino con una patch speciale con una una dedica per il Grande Torino, tragicamente scomparso in un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. Proprio in questi giorni di 77 anni fa, il 3 maggio, gli Invincibili affrontavano il Benfica a Lisbona in amichevole in quella che sarebbe diventata la loro ultima partita prima della tragedia.

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Il gol annullato a Zaniolo

Al 6′ intervento sospetto di Solet su Gineitis: Mucera non fischia nulla ma ci sarebbe stato anche il giallo. Tra i più attivi c’è Zaniolo che sfiora due volte la rete al 16′ ed al 18′ ed al 22′ segna riprendendo la palla dopo il palo colpito da Buksa: l’ex Roma non segnava da gennaio quando fece gol proprio ai granata nella gara d’andata ma il Var scova una posizione irregolare del giocatore ad inizio azione e la rete viene annullata.

La dormita di Obrador

Al 31′ ancora Zaniolo salata Ebosse in area, calcia ma vede il proprio sinistro a botta sicura rimpallato sopra la traversa da Coco. In pieno recupero Ekkelenkamp penetra in area e tocca dentro, Obrador si addormenta a un metro dalla porta vuota ed Ehizibue insacca: gol valido. Primo giallo al 46′, è per Kabasele, che già l’aveva fatta franca nel primo tempo, per un fallo su Simeone. Al 49’ ammonito anche Obrador, sempre più confuso, per un fallo su Kabasele.

Al 51’ il raddoppio di Kristensen su azione da calcio d’angolo: regolare la sua posizione in anticipo su Paleari, gol buono. Al 60’ s’infuria ancora Zaniolo che chiede il secondo giallo per Obrardor, dopo un fallo ai suoi danni: “Ma come fa a non essere ammonito?”, ha urlato il fantasista dei friulani.

Al 65’ finisce la gara da incubo di Obrador, sostituito da Biraghi, che non giocava da gennaio dopo una stagione tutta da dimenticare, caratterizzata da infortuni in serie. Al 67’ Zaniolo cade in area dopo un contatto ma Mucera lascia giocare. Dopo 6′ di recupero la partita finisce con il successo dell’Udinese per 2-0.

Chi è l’arbitro Mucera

Prima di spiccare il volo nella carriera arbitrale, Giuseppe Mucera, la scelta per Udinese-Torino, ha svolto vari lavori. Dalle attività di segreteria informatica a quelle di addetto al check-out di un autonoleggio siciliano, fino a diventare responsabile e coordinatore di un’azienda di traslochi. 20 le designazioni totali di Giuseppe Mucera in Serie C nella scorsa stagione, considerando anche le tre partite dirette tra playoff e playout. I cartellini rossi estratti dall’arbitro palermitano 8, oltre a tre doppi gialli. Le ammonizioni, invece, arrivano a 88, per una media di poco inferiore ai quattro cartellini gialli estratti per partita. Ha debuttato in A in Cremonese-Verona quest’anno, ultima uscita in Bologna-Verona.

I precedenti tra le due squadre

Bilancio in perfetta parità nei 70 precedenti tra i due club con 22 pareggi e 24 vittorie a testa.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Moro con Zanotti IV uomo, Maggioni al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Kabasele, Obrador