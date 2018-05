Udinese, Tudor traballa

L'avventura di Igor Tudor alla guida dell'Udinese potrebbe durare solo alcune settimane. La società friulana ha in programma un summit con il tecnico croato per decidere come muoversi, lo riporta Sky.

Il ds Manuel Gerolin non rassicura: "Abbiamo scelto Tudor perché dopo tutte quelle sconfitte dovevamo cercare di dare una scossa ci voleva un uomo di grande carisma, lui ha un contratto per un altro anno. Faremo il punto della situazione più avanti", sono le parole riportate da tuttomercatoweb.com.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 15:30