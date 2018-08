Udinese, Velazquez pronto a battere i critici

L'Udinese di Julio Velazquez è pronta ad esordire in campionato con il Parma: "Sono molto soddisfatto del lavoro della società, mi sono sempre confrontato con la proprietà e siamo riusciti a formare una squadra forte, giovane e di prospettiva. Ekong è pronto e ha segnato anche la scorsa settimana in Turchia. D'Alessandro non si è allenato con regolarità nei giorni scorsi e non sarà tra i convocati. Teodorczyk non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma sara' a disposizione della squadra", sono le parole dell'allenatore spagnolo, accolto con scetticismo da parte dell'ambiente.

"Il nostro modulo è molto dinamico, dipende dalla situazione che si presenta. Abbiamo fortunatamente a disposizione una rosa ampia, di qualità e molto versatile. Ci siamo allenati bene durante tutta la settimana. La squadra è pronta, positiva e arriva carica e concentrata alla partita di domani".

