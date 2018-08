Udinese, Vizeu: "Mi manda Zico"

Giornata di presentazioni in casa Udinese.

Felipe Vizeu, giovante attaccante brasiliano, è stato protagonista insieme a Machis della conferenza stampa. Ecco cosa ha detto il neo centravanti bianconero: “Il mio obiettivo è quello di ambientarmi presto ed essere determinante per l’Udinese. Sono arrivato da poco, in una squadra nuova e in un modo di giocare diverso. Ho il dovere di partecipare aiutando i compagni con i miei gol”.

”Mi ispiro a Ronaldo e Adriano – ha rivelato il giocatore – Zico è uno dei miei idoli, è stato un grandissimo giocatore e come me ha giocato sia nel Flamengo che nell’Udinese. E’ molto importante nella mia vita, ci sentiamo spesso e mi dà molti consigli”.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 18:25