Udinese, Zaniolo ci ricasca: la lite con Okoye e il retroscena sul cambio a Firenze, ma Gattuso apre le porte per i playoff

L’ex attaccante di Roma e Fiorentina dopo un ottimo inizio con la maglia dei friulani rischia di ricadere nelle vecchie abitudini: la scelta di Runjaic dettata da uno sfogo nei confronti di Okoye

Nicolò Zaniolo è sempre sotto la lente di ingrandimento. Talento purissimo a cui spesso è stato associato la proverbiale “sregolatezza” che non sempre gli ha permesso di esprimersi ai massimi livelli. A Udine però sembrava aver trovato l’ambiente giusto per rilanciarsi, ma dopo il match con la Fiorentina può di nuovo cambiare tutto.

Il retroscena sul cambio a Firenze

Una voce più che una vera e propria notizia. Dalle pagine di Twitter a lanciare il retroscena su Nicolò Zaniolo è la pagina “La Casa dello Sport” che rivela il motivo del cambio a inizio secondo tempo nel match contro la Fiorentina e che viene imputata a un duro battibecco avvenuto tra il centrocampista e Okoye con l’ex Roma che avrebbe rinfacciato al portiere la goffa espulsione avvenuta a inizio partita e che ha condizionato l’andamento del match. Sempre secondo questa pagina Twitter, la società friulana sta cercando di far rientrare quello che potrebbe essere un caso provando a mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto negli spogliatoi del Franchi. Notizia ovviamente che rimane tutta da confermare.

La frase sibillina di Runjaic

Una partita da dimenticare, dopo il successo con il Napoli che sembrava poter lanciare l’Udinese nelle zone altissime della classifica, è arrivato il tonfo di Firenze quasi inaspettato. Una partita di quelle stregate condizionate dal rosso di Okoye e poi proseguite peggio con la squadra che si è smarrita completamente al punto da sollevare le rimostranze dei tifosi friulani che hanno chiesto maggior attaccamento alla maglia. Ma ora rischia anche di scoppia il caso Zaniolo. L’ex Roma e Fiorentina è stato un valore aggiunto in questa prima fase di stagione e anche al Franchi ha provato a dare vivacità alla squadra e per questo il cambio alla fine del primo tempo a Firenze ha sollevato più di un dubbio. Ma in quella occasione Runjaic ha chiuso il caso affidandosi a una frase sibillina: “Ho una mia ragione”.

Gattuso riapre le porte a Zaniolo

Non è un segreto che l’Italia sia a caccia di talento. C’è un playoff Mondiale da vincere a tutti i costi per evitare di rimanere fuori dalla rassegna iridata per il terzo anno di fila e per questo Gennaro Gattuso è intenzionato a setacciare tutte le situazioni possibili. E tra queste ci può essere anche un clamoroso ritorno in azzurro di Nicolò Zaniolo e nel corso dell’intervista rilasciata a Vivo Azzurro, il ct ha ammesso: “Certo che ci possono essere degli inserimenti di nuovi giocatori nel mese di marzo. Ci sono ancora tre mesi di tempi. Ci sono giocatori che stanno facendo bene come Palestra, ma anche lo stesso Zaniolo. Non è più giovanissimo ma sta facendo delle cose buone. Ma potrei fare anche altri nomi, lo stiamo osservando tutti”.