Udinese, Zaniolo che choc: torna da minivacanza e trova casa svaligiata: la minaccia dell'attaccante

I ladri avrebbero portato via solo alcune borse di lusso della moglie, l'annuncio del furto via social: non è la prima volta per l'ex Roma

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Anche nella sfortunata gara con il Parma di sabato era stato il migliore dei suoi, nonostante un gol fallito da pochi passi nella ripresa: Niccolò Zaniolo è tornato un altro giocatore, forse quello vero, da quando veste la maglia dell’Udinese. Cinque gol e sei assist finora per una stagione da incorniciare e che potrebbe spalancargli di nuovo le porte della Nazionale, dove molti lo hanno rimpianto in occasione dei playoff Mondiali quando fu fatto fuori da Gattuso. A turbare un momento felice del giocatore, però, un furto in casa.

Zaniolo derubato a casa sua

Stando alle prime ricostruzioni alcuni ladri sarebbero entrati nella sua casa di Udine approfittando dell’assenza del giocatore. Zanolo dopo la gara di sabato pomeriggio si era infatti regalato un weekend di relax con la moglie Sara Scaperrotta e i figli Tommaso, 4 anni, e Leonardo, di pochi mesi.

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I malviventi sapevano che in casa non c’era nessuno ed hanno agito indisturbati. A quanto pare il bottino sarebbe stato solo di alcune borse di lusso della moglie Sara.

La denuncia di Zaniolo

La notizia è stata data dallo stesso attaccante dell’Udinese (che sogna sempre di tornare in azzurro) su Instagram. Dopo una foto che ritrae la località di vacanza dove con la famiglia aveva passato il weekend, Zaniolo ha postato due messaggi furibondi. Questo il testo: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, magari ci fossi stato, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo”.

Non è la prima volta che Zaniolo si trova costretto a doversi occupare di furti o rapine. Ai tempi di Roma a sua madre vennero rubati l’auto e un orologio mentre un paio d’anni fa, a Spezia, fu presa di mira da alcuni ladri di sigarette la tabaccheria di famiglia.