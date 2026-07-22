L'ex fantasista della Roma ha trovato l'intesa con il club friulano dopo settimane turbolente, tra assenze agli allenamenti e un tiro e molla non gradito dai tifosi

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Zaniolo-Udinese, telenovela finita. Quattro anni di contratto e adeguamento dell’ingaggio per l’ex fantasista della Roma, riscattato dal Galatasaray nel mese di giugno ma in attesa, fino allo scorso weekend, di una mossa concreta da parte della società friulana in vista del futuro. Una nuova intesa raggiunta nella serata di lunedì, quando l’entourage del ragazzo e i rappresentanti del club della famiglia Pozzo si sono stretti la mano, scegliendo di andare avanti insieme.

Zaniolo rinnova fino al 2030

Nicolò Zaniolo resta ad Udine. Dopo settimane complicate, caratterizzate da assenze agli allenamenti e da continui botta e risposta tra club ed agenti, il numero 10 bianconero sarà ancora uno dei pilastri dell’undici titolare di Kosta Runjaic. Contratto fino a giugno 2029 con opzione di rinnovo sino al 2030 per il classe ’99, protagonista l’anno scorso con 6 gol e 6 assist in 34 partite, tra Serie A e Coppa Italia.

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A chiudere definitivamente il “caso Zaniolo” è stata la stessa società dell’Udinese, attraverso un comunicato apparso sui propri canali ufficiali: “Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni”.

Zaniolo chiarisce sui social

Un tiro e molla, quello tra Zaniolo e l’Udinese, che non è certo stato gradito dai tifosi friulani, che hanno iniziato ad accusare il giocatore di essere eccessivamente venale e di non voler realmente restare al centro del progetto tecnico. Una cosa è certa: l’Udinese ha rilanciato le ambizioni di Zaniolo e Zaniolo ha contribuito a dare nuove certezze alla squadra bianconera, allontanando anche un velo di scetticismo che accompagnava la figura e la panchina di Runjaic.

Sui propri profili social, intanto, Zaniolo ci ha tenuto a ribadire la sua versione dei fatti, facendo una promessa ai tifosi dell’Udinese: “Questa maglia, questi colori, questa gente. In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione – ha precisato –. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!”.

Rinnovo Zaniolo, i tifosi si dividono sui social

A margine del post, però, non sono certo mancati commenti al vetriolo, tra chi lo accusa di aver guardato troppo al suo portafoglio e chi invece lo provoca insinuando che abbia scelto nuovamente Udine in assenza di alternative concrete. “Anche quest’anno non ti ha voluto nessuno”, sottolinea in maniera piccata qualche tifoso della Roma. E poi, c’è anche chi non avrebbe voluto leggere certe parole di circostanza: “Evitate questi post. Detto questo, il 95% di voi è cosi quindi speriamo che tu faccia ancora bene e torni in nazionale”, scrive un altro utente su Instagram.

Chiaramente, sono tanti anche i commenti positivi dopo la firma sul nuovo contratto di Nicolò Zaniolo, che rappresenta un lusso per l’Udinese del presente: “Sei il più forte in squadra , è giusto che tu venga valorizzato come si deve…”, dice un supporter bianconero. Del resto, l’ex giallorosso dovrà essere ancora un riferimento per lo spogliatoio: “Dimostra ciò che sei e dai il cuore a questa società e vedrai quanto la gente di qui può darti. Sii la guida di questa squadra e la gente sarà con te”, si legge sui social.