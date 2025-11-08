Udinese, Zaniolo torna a Roma: un amore a prima svista, ecco cosa lo aspetta

Runjaic: “Zaniolo sarà emozionato, ma non è amato da tutti”. Il tecnico parla della gara all’Olimpico che vedrà il suo numero 10 protagonista

Da ‘Vincete per Zaniolo’ a vincete contro Zaniolo. Era il 3 dicembre 2024 quando l’ex attaccante della Dea, al suo ritorno all’Olimpico dopo 698 giorni, scatenò una bufera dopo il gol alla sua vecchia Roma. Al minuto 89, da calcio d’angolo, Nicolò Zaniolo segna di testa, si leva la maglietta fino a provocare i suoi ex tifosi in un’esultanza senza contegno. Dagli schiaffi di avvertimento di Gianluca Mancini, dietro al collo dell’ex compagno, all’episodio di fine maggio quando Zaniolo avrebbe urinato di proposito nello spogliatoio della Primavera della Roma in trasferta al Viola Park. Cosa succederà adesso all’ex giallorosso al suo ritorno all’Olimpico con la maglia numero 10 dell’Udinese?

Dall’amore all’Olimpico alla rinascita a Udine

Sarà la terza volta che Zaniolo tornerà da avversario in quello stadio che, per un periodo, lo aveva accolto come un predestinato, quasi un “nuovo Totti”. Non è un nemico, ma un avversario temibile, perché con l’Udinese sta ritrovando se stesso.

La stagione di Nicolo Zaniolo non era iniziata nel migliore dei modi: un gol in Coppa Italia contro il Palermo, un errore clamoroso contro il Cagliari e l’ombra di vecchie tensioni come quando fu ammonito dall’arbitro per aver calciato in tribuna un pallone durante il fermo del gioco.

Zaniolo, il ritorno all’Olimpico: niente più eccessi

Nicolò Zaniolo lo aveva detto e lo ha ribadito: non ripeterà l’esultanza sfrenata vista dopo Roma-Atalanta. Si cambia, si matura ma, soprattutto, si fanno i conti con il passato — e con tutto ciò che quel passato ha significato. Il merito sarà probabilmente anche della nuova dimensione che ha trovato a Udine. Lontano dalle luci e dalle pressioni della capitale, ha riscoperto equilibrio e serenità.

In un’intervista, al programma Rivincita, l’attaccante ha così testimoniato: “Sono più sereno ora, nel passato rincorrevo sempre, cercavo la perfezione e volevo strafare, ora ho trovato un equilibrio fuori dal campo che mi permette di essere tranquillo. Il mio focus dev’essere ogni giorno in campo con l’Udinese”.

Come si schiererà l’Olimpico

Il passato e gli errori però non si cancellano: l’espulsione contro la Fiorentina, l’esultanza sopra le righe con l’Atalanta, il trasferimento lampo nella notte al Galatasaray dopo l’infortunio. Se oggi Zaniolo sembra pronto a voltare pagina, domani l’Olimpico tornerà ad essere quello stadio che lo ha fatto sognare e soffrire e molti fischi comunque arriveranno.

Runjaic alla vigilia della sfida con la Roma

Alla vigilia della trasferta dell’Udinese all’Olimpico, anche l’allenatore Kosta Runjaic ha analizzato in conferenza stampa la difficile sfida contro la Roma e si è soffermato soprattutto su cosa accadrà a Zaniolo che tornerà a giocare all’Olimpico da avversario dei giallorossi: “Deve trovare costanza e sta facendo un lavoro meraviglioso. Sarà emozionato, anche se magari non tutti a Roma lo amano. Darà tutto, sarà concentrato sulla gara e sull’Udinese. Speriamo faccia una bella prestazione. Il suo obiettivo è continuare a segnare”.