Udogie trascina l'Italia Under 17

L'Italia Under 17 si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali di categoria in Brasile. Gli Azzurrini guidati da Nunziata hanno superato per 2-1 il Messico, una delle squadre favorite della manifestazione, grazie ai gol di Gnonto al 74' e Udogie al 94'. Inutile la rete del momentaneo pareggio messicano ad opera di Alvarez al 92'.

L'Italia vola così agli ottavi, l'ultima partita del girone contro il Paraguay, in programma domenica, determinerà il primo posto nel girone F: ai nostri basterebbe un pareggio

SPORTAL.IT | 01-11-2019 10:36