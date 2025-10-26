UFC 321, l'assurda serata di Aspinall: ditata negli occhi horror e critiche per la resa. White: "Seccante riprogrammare il match"

Finale amaro nella contesa per il titolo dei pesi massimi a UFC 321: tra il detentore della cintura Aspinall e il rivale Gane finisce in un nulla di fatto per una doppia ditata negli occhi. Critiche (ingenerose) dai fan

Nella vivace categoria dei pesi massimi dell’UFC la scorsa nottata ad Abu Dhabi si preannunciava scoppiettante, considerando il duello per il titolo tra il detentore della cintura Tom Aspinall e lo sfidante Cyril Gane. E invece la montagna ha partorito il topolino, perché il match non è andato oltre il primo round a causa dell’interruzione non certo per un ko, ma per una impressionante e imprevista ditata negli occhi.

Aspinall vs Gane, i due rivali per la cintura dei massimi

A rifilarla la gloria francese delle MMA all’indirizzo del britannico, già campione ad interim e poi de facto non essendoci più detentori a livello ufficiale dopo il ritiro di Jon Jones. Proprio Aspinall (15-3) ha ereditato la leadership tra i massimi con merito: negli ultimi cinque anni ha disputato 9 match perdendone solo uno (ko tecnico per un infortunio al ginocchio contro Curtis Blaydes nel 2022), vincendo spesso e volentieri per KO e mai andando ai cartellini. Dulcis in fundo, conquistando pure nel 2023 la cintura dei massimi rimasta vacante contro Sergei Pavlovich.

Dall’altra abbiamo Gane (13-2), pure lui già campione della divisione ad interim, conquistata contro Derrick Lewis nel 2021. Quello di UFC 321, appunto l’evento della scorsa notte ad Abu Dhabi, rappresentava il suo terzo tentativo di portarsi a casa la cintura. Tra l’altro contro un avversario tosto, completo, solido e con un curriculum nell’ottagono di tutto rispetto.

Primo match vivace, ma poi la delusione del no contest

Aspinall si è presentato nell’agone con i crismi del favorito, ma va detto che nel match contro Gane non è sembrato competitivo come suo solito: se il primo round si fosse concluso normalmente, probabilmente i cartellini non sarebbero stati dalla sua parte. Inoltre il britannico ha subito i contraccolpi dell’offensiva rivale, sanguinando copiosamente dal naso. Ma verso la fine del primo round Gane ha infilato inavvertitamente le proprie dita nelle cavità oculari dell’avversario, con una pressione – sempre involontaria – a quanto pare più forte sull’occhio sinistro, da quanto si evinceva da spettatori.

Aspinall si è dovuto fermare, dolorante, e l’arbitro Jason Herzog dopo alcuni istanti ha decretato il no contest. Morale: il britannico resta detentore della cintura, e l’incontro è come se non ci fosse stato, sostanzialmente. Grande delusione tra fan e addetti ai lavori, che hanno parlato di “disastro”: un match di tale pregio chiusosi anzitempo per un imprevisto che a tanti commentatori da divano è sembrata una sciocchezza. Oltre ad attaccare il povero Aspinall per il fatto che non fosse riuscito a riprendere l’incontro. Già gli stessi tifosi ad Abu Dhabi hanno fischiato il fighter, il quale era giustamente e visibilmente contrariato per le contestazioni, arrivando a dire alla folla “che devo fare? Non ci vedo più”. Il francese parlando con i media si è invece scusato per l’incidente.

Bisping invoca una revisione delle regole in UFC

Sicuramente siamo stati privati di un incontro che si preannunciava esaltante, considerato che il primo round è stato molto combattuto e divertente. Ma intanto infuria il dibattito su quanto avvenuto ieri notte ad Abu Dhabi. Uno che in carriera ha avuto esperienza di paurosi infortuni ai bulbi oculari (come quello rifilato inavvertitamente a Alan Belcher nel 2013, subendo al tempo stesso un distacco della retina), ovvero Michael Bisping, ha tuonato affinché venissero cambiate le regole.

Parlando ai microfoni di TNT Sports l’ex fighter britannico ha fatto un appello affinché venga imposto un divieto a tenere le dita dritte: “Devi stringere il pugno, tutto lì. Stai colpendo e parando, ma in tal caso devi solo distendere le dita non tenerle dritte davanti al tuo avversario“. Bisping si è augurato inoltre che Aspinall avesse subito solo una perdita temporanea della vista, e ha quindi concluso: “Ciò che è stato ancora più frustrante è il fatto che si stava delineando un incontro fantastico, Gane ha tenuto duro e ha affrontato Aspinall a viso aperto”. E in effetti si notava che i due si stavano divertendo.

Aspinall vs Gane verrà disputato di nuovo. E intanto Dern è la nuova campionessa UFC dei paglia

Intanto il capo dell’UFC Dana White ha assicurato che l’incontro verrà riprogrammato (a questo punto nel 2026), pur mostrandosi non poco seccato per l’imprevisto che ha fatto saltare un match di pregevole livello. White ha infatti lodato la prestazione di Gane, mentre è sembrato più freddo sull’atteggiamento di Aspinall: “Non posso costringere la gente a combattere. Solo Tom sa cos’è successo”.

Per la cronaca a UFC 321 c’è stata comunque un’assegnazione di una cintura, quella nei pesi paglia femminili che era rimasta vacante da Zhang Weili dopo aver lasciato la divisione per salire in quella dei mosca. Ad affrontarsi in una title shot Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, con quest’ultima che si è presa il titolo per decisione unanime dei giudici (i cui cartellini hanno recitato 49-46, 48-47 e 48-47 per la già più volte campionessa del mondo di BJJ).