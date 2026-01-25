UFC 324: Gaethje ferma Pimblett in un match sanguinoso e brutale. Sospette scommesse, cancellato un incontro

Nel match valido per il titolo ad interim dei pesi leggeri Justin Gaethje ha battuto Paddy Pimblett e si prenota per affrontare il detentore Topuria. Il britannico esce a testa alta, mentre una sospetta combine spinge alla cancellazione di un incontro

L’anno solare dell’UFC non poteva aprirsi in maniera più spettacolare e brutale: il primo evento dell’anno, UFC 324 che si è tenuto nella notte italiana tra il 24 e il 25 gennaio a Las Vegas, proponeva come main event la lotta per il titolo ad interim dei pesi leggeri tra il numero 4 del ranking Justin Gaethje e il numero 5, quel Paddy Pimblett che per molti appassionati e tifosi non meritava esattamente un’occasione titolata, anche se parliamo di una cintura transitoria in vista del possibile ritorno sulle scene di Ilia Topuria, che ha reso il titolo che deteneva per ora vacante.

Le polemiche intorno al match Gaethje vs Pimblett

Al posto dell’istrionico inglese sembrava più logico affrontasse le ostilità con il già campione ad interim Gaethje uno come Arman Tsarukyan: mica il primo disgraziato che passava lì per caso, ma il numero 1 del ranking e che incredibilmente non ha ancora avuto la sua title shot. Ma tant’è, al capo dell’UFC Dana White sta molto simpatico Pimblett (per quanto anche Tsarukyan sia un personaggione pure fuori dagli ottagoni, basti vedere i suoi contenuti social), che tra l’altro genera molto seguito ed engagement.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gaethje vince per decisione unanime, ma Pimblett esce a testa alta

Insomma, per l’inglese quello contro Gaethje rappresentava un esame di maturità, ma per il momento è stato rimandato a settembre. Ci sono voluti tutti e cinque i round previsti per un match titolato per decidere il vincitore, ma è stata una battaglia campale che ha visto primeggiare lo statunitense per decisione unanime dei giudici (i cui cartellini recitano 48–47, 49–46, 49–46).

Un incontro durissimo in cui entrambi i contendenti hanno onorato l’ottagono con una prestazione notevole. Pimblett ha anche subito la potenza dell’avversario cadendo al tappetto nei primi due round, riuscendo però a rialzarsi e a reagire nel terzo, dove invece Gaethje ha vacillato rispetto alla controffensiva avversaria. L’americano è tornato a mettere pressione al britannico nel quarto, e nell’ultimo round i due contendenti hanno lanciato il cuore oltre l’ostacolo sfruttando ogni istante sino alla fine per cercare di mettere KO il rivale.

Insomma, si ferma così, seppur a testa alta, la striscia di nove successi di fila per Pimblett, con Gaethje che conquista così (di nuovo) la cintura di campione ad interim dei pesi leggeri, in attesa di vedere se dovrà confermarla con il proprietario ufficiale Topuria, prossimo al ritorno in campo dopo un periodo turbolento a livello personale.

“Non avete ancora visto tutto di me”. Gli altri risultati della serata

Dal canto suo Pimblett ha reso onore al rivale: “Non c’è nessun altro con cui avrei voluto perdere, è il mio idolo da bambino, è una leggenda. Si vive e si impara, ho 31 anni e tornerà più forte di prima. Non avete ancora visto tutto di me”.

Il resto della serata ha visto primeggiare un altro personaggio iconico dell’UFC, l’altrettanto istrionico Sean O’Malley che ha battuto Song Yadong, anche in questo caso per decisione unanime anche se più dibattuta (29–28, 29–28, 29–28). Ancora, successo per Waldo Cortes-Acosta, che ha sconfitto per KO nel secondo round Derrick Lewis, mentre si torna ai cartellini per il match eliminatorio per una potenziale disputa titolata nei mosca tra Natalia Silva e Rose Namajunas, con la prima che ha stupito battendo la già due volte campionessa dei pesi piuma.

Saltato un match per sospette scommesse illecite

Nella card di ieri però è saltato un match, quello previsto tra Alexander Hernandez e Michael Johnson, valido per i pesi leggeri. Inizialmente non erano state date spiegazioni in merito, ma poi è stata fatta chiarezza dallo stesso White nella conferenza stampa a conclusione dell’evento.

Il presidente dell’UFC ha infatti spiegato che aleggiava il sospetto di scommesse illecite riguardo l’incontro, così come avvenuto qualche mese fa in un altro match controverso, quello tra Isaac Dulgarian e Yadier del Valle, con il primo che perse in maniera sospetta per poi essere stato rilasciato dalla promotion a seguito dallo scandalo. Questo determinò una collaborazione tra UFC e FBI per andare a fondo sui presunti casi di combine che minacciavano la promotion. White comunque ha negato che ci sia un problema sistemico per l’Ultimate Fighting Championship.