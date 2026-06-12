UFC Casa Bianca: perché l'evento Freedom 250 è una festa storica per Trump ma non per gli americani

Dopo tanta attesa, la Casa Bianca è pronta per ospitare lo storico evento UFC Freedom 250, più una celebrazione per Trump che per i 250 degli Stati Uniti. Nonostante dei match interessanti (pur con defezioni importanti), i fan continuano a criticare l'evento, tirando in ballo Israele e Epstein. E non solo

Nel suo trattato Vom Kriege il generale Carl von Clausewitz coniò una massima eternata nella storia, ovvero “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”. Ci perdoni l’illuminato militare che servì la Prussia se parafrasiamo la sua celebre frase, sostenendo che oggi “lo sport è la continuazione della politica con altri mezzi”. Può sembrare un’eresia, giacché parliamo di due mondi che ci è sempre stato detto debbono rimanere avulsi tra loro. Ma la realtà dei fatti, con buona pace delle anime candide, ci dice ben altro. Come dimostra lo storico evento che l’UFC metterà in scena alla Casa Bianca questa settimana, in occasione degli 80 anni di Donald Trump.

UFC Freedom 250, la celebrazione di Donald Trump

Che poi in realtà la card UFC Freedom 250, questo il nome ufficiale, rientra nelle celebrazioni dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti. Ma l’ottagono sorto davanti alla sede presidenziale degli USA, di fatto, è una sorta di monumento trionfale in gloria al suo attuale inquilino. Nulla di diverso rispetto all’imponente arco di trionfo che lo stesso Trump vuole far sorgere nei pressi di Arlington, in quel del Memorial Circle non troppo lontano dalla Casa Bianca. O rispetto alle monete coniate con l’effige del tycoon.

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In linea teorica un card dell’Ultimate Fighting Championship suonava all’inizio come qualcosa di esaltante, ma via via l’entusiasmo degli appassionati è andato a scemare. Due i motivi principali: uno di ordine sportivo, l’altro politico.

La delusione per la card dell’UFC alla Casa Bianca: perché mancano i nomi più popolari

Partiamo dall’aspetto della competizione: quando si è iniziato a vagheggiare del progetto si pensava ad una card di assoluta potenza, con i nomi più forti e che hanno fatto la storia dell’UFC e delle MMA pronti a dare spettacolo sul prato della Casa Bianca. Un nome su tutti: Conor McGregor, l’unico fighter ad aver trasceso il recinto della nicchia di questa disciplina per essere conosciuto, nel bene e nel male, anche tra il pubblico generalista. E poi Jon Jones, Islam Makhachev, che ha difeso per quattro volta la cintura dei pesi leggeri prima di spostarsi ai welter, e si parlava persino di un ritorno sulle scene di Jorge Masvidal. L’evento alla Casa Bianca inoltre ha fatto gola a molti lottatori che avevano espresso la propria autocandidatura, ma poi alla fine la montagna ha partorito il topolino.

Contestualizziamo un fatto: l’UFC da quando ha stretto un accordo di sette anni con Paramount (valore stimato: oltre 7 miliardi di dollari) ha abbandonato il modello delle card vendute singolarmente pay-per-view, con un pacchetto che per il 2026 prevede 43 eventi, 13 principali numerati (con in palio i titoli) e 30 Fight Night. Insomma, non c’è più bisogno di attirare i fan con un singolo evento mettendo su una card stellare, giacché l’UFC è ben coperta dai miliardi dell’accordo con il colosso di produzione e distribuzione che si è lanciato nello streaming.

I costi dell’arena davanti alla Casa Bianca

Quindi quello che vedremo di fronte alla Casa Bianca nella notte italiana del 14 giugno è sostanzialmente un evento UFC come gli altri. Con qualche lustrino patriottico in più, certo, perché alla fine l’obiettivo vero è riflettere la luce di Trump, moderno imperatore che si gode il trionfo davanti all’imponente arena gladiatoria fatta costruire davanti casa sua. Con un costo non certo irrisorio, perché tutto l’ambaradan verrebbe oltre 60 milioni di dollari come riporta il Time: questo è un altro motivo che ha spinto Dana White, dominus dell’UFC e sodale di Trump, a non dissanguarsi per inserire i nomi di primissimo piano di questo sport (certo, ci sono gli sponsor che coprono, ma non tutti i costi).

Per non parlare poi della colossale macchina di sicurezza messa in moto, perché stiamo pur sempre parlando di una manifestazione sportiva nel luogo più nevralgico per quanto riguarda le sorti non solo degli USA ma del pianeta (ma è stato assicurato che per tutto questo non sono stati utilizzati soldi dei contribuenti americani).

Chi combatterà alla Casa Bianca: due i match titolati

Quindi, davanti ai previsti 4.000 spettatori dentro l’area della Casa Bianca, autorità comprese, chi combatterà? A detta di chi scrive, la card principale (per ovvi motivi ristretta a sette incontri giacché non è il caso di portare avanti per ore un evento con i match preliminari) non è certo roboante come si preannunciava quando UFC White House era solo un’ipotesi, ma è comunque validissima.

Due gli incontri che mettono in palio i titoli: cominciamo da Alex Pereira che affronterà Ciryl Gane per la cintura ad interim dei pesi massimi. Poatan (13-3) debutta in questa categoria di peso dopo aver vinto i titoli nei medi e nei massimi leggeri. Se batterà il francese (13-2, 1 NC) scriverà la storia dell’UFC e delle MMA diventando campione in tre categorie, in un match che è comunque pregno di incognite per Pereira visto che Gane ha più esperienza nella categoria e ha già avuto modo di affrontare gente come Jones e Ngannou. Il titolo dei massimi, ricordiamo, è ad interim giacché il detentore Tom Aspinall l’ha resa vacante a causa di un infortunio.

Altro match da seguire, valido come main event, e con cintura in palio quello tra Ilia Topuria e Justin Gaethje. Lo spagnolo-georgiano si presenta con un record di imbattuto (17 i match vinti) e il titolo dei leggeri dopo aver conquistato anche quello nei piuma. Difenderà il proprio regno dallo statunitense (27-5) che si staglia per la sua pericolosità (20 incontri vinti per KO), nonché reduce dalla tenzone con Paddy Pimblett di UFC 324 dove ha ottenuto l’interim dei leggeri.

Per quanto riguarda i restanti match, Sean O’Malley (molto coccolato dall’UFC) fronteggerà Aiemann Zahabi nei pesi gallo; nei massimi Josh Hokit (personaggio ai limiti del cringe, più affine al circo del WWE che alle MMA, ma efficace nell’ottagono) affronterà Derrick Lewis; nei leggeri sarà Mauricio Ruffy contro Michael Chandler; nei medi Bo Nickal contro Kyle Daukaus e infine nei pesi piuma Diego Lopes incrocerà i guantini con Steve Garcia.

Insomma, una card tutto sommato molto buona, a tratti notevole se ci dimentichiamo le fanfare che avevano accompagnato questo evento alla Casa Bianca. Non è la prima volta comunque che Dana White non rispetta le attese delle card titolate (ricordiamo la delusione dei fan per UFC 300), ma in ogni caso come abbiamo detto all’inizio i problemi per questi incontri vanno oltre l’aspetto sportivo.

Un evento UFC alla Casa Bianca è opportuno in questo momento?

Al di là di questioni pratiche come le temperature ben al di sopra dei 30 gradi con umidità notevole che si registrano in questo periodo a Washington D.C. (chi vi scrive vi può assicurare che il clima è effettivamente infernale in questa zona degli USA d’estate, più stormi di zanzare che faranno festa) Freedom 250 cade infatti in un momento di scarsa popolarità di Trump tra gli americani.

I quali si sentono traditi dalla promesse del tycoon di non scatenare nuove guerre e di inaugurare una nuova età dell’oro, quando invece gli USA si ritrovano impelagati in un conflitto contro l’Iran di cui la popolazione non sentiva l’urgenza (anche se pare che ci sia un accordo all’orizzonte, bisogna vedere quanto vantaggioso per l’America), oltre a fare i conti con la conseguenza più tangibile di questa ostilità, ovvero i prezzi dei beni di consumo e alla pompa saliti in maniera esponenziale. E mentre il regime degli ayatollah ha capito che non ha bisogno del nucleare per spaventare il mondo, ma di aprire e chiudere a piacimento lo stretto di Hormuz come se fosse il garage di casa per tenere il pianeta per il bavero, organizzare festeggiamenti pantagruelici tra l’altro in un luogo deputato a ben altro come la Casa Bianca stona secondo il sentimento del popolo statunitense.

Secondo un sondaggio della Reuters solo il 16% dei cittadini USA approva l’evento UFC. Il 46% ritiene la cosa per niente appropriata. Ma non è soltanto una questione di economia reale.

Le critiche degli appassionati e dei fighter. Il caso Strickland

La popolazione, e in particolare la base MAGA che ha assicurato a Trump un insperato secondo mandato, non ha mandato giù la gestione dei famigerati file di Epstein, con una condotta da parte del Governo che secondo gli elettori duri e puri è stata opaca nonostante le promesse del tycoon. Il quale ha defenestrato nel frattempo la responsabile della Giustizia Pam Bondi anche a causa della gestione da parte dell’Attorney General di questo caso scottante.

E anche i fan dell’UFC, notoriamente schierati per la maggioranza su posizioni di destra, da settimane bombardano i social dell’UFC sottolineando le ambiguità sulla faccenda del finanziere morto suicida in carcere. Ma non solo: gli appassionati e la base MAGA (due entità spesso sovrapposte) puntano il dito sul coinvolgimento degli USA nella guerra all’Iran perché trascinati da Israele, a cui si imputa una eccessiva influenza sugli Stati Uniti (strano non abbiano rivolto le stesse lamentele per la Russia…).

A tal proposito Sean Strickland, attuale campione dei medi, ha detto di essere stato messo fuori dalla card alla Casa Bianca per le sue critiche contro lo Stato israeliano e l’attuale conflitto, oltre alle sue lamentele sulla questione Epstein e sula politica estera trumpiana. White ha negato un trattamento del genere, adducendo invece il fatto che si trattava semplicemente di spazi ormai saturi per infilare nella card lo statunitense. Oltre a ricordare la sua storia di dichiarazioni controverse e al limite della ragionevolezza.

“La Casa Bianca non è un luogo di intrattenimento”

Ma Strickland non è l’unico fighter ad essersi scagliato contro l’evento del 14 giugno. Se l’ex campionessa Ronda Rousey ha bocciato la card sotto l’aspetto sportivo, giudicandola deludente, Brandon Royval ha paragonato la manifestazione ad una sorta di Hunger Games ad uso e consumo dei potenti del pianeta. Interessante poi il punto di vista di Bryce Mitchell, che ha offerto un’analisi degna di attenzione (ogni tanto le produce pure lui, visto che parliamo di un fighter convinto che la Terra sia piatta e che la NASA sia un’entità satanica): a suo dire la sede di un governo è sacra e non va profanata con eventi di intrattenimento. Il fighter sostiene inoltre che lo sport non dovrebbe mettere piede in un luogo “di corruzione” quale è attualmente la Casa Bianca, e che il ruolo di essa è “proteggere la gente, non intrattenerla”.

Joe Rogan invece ha espresso i suoi dubbi riguardo la sicurezza dell’evento (pur essendo vicinissimo a Trump e al movimento MAGA, non ha mancato di criticare negli ultimi tempi le politiche del presidente) e infine il co-fondatore dell’UFC Rorion Gracie ha affermato a USA Today che la manifestazione alla Casa Bianca va nella direzione opposta allo spirito fondativo dell’UFC.