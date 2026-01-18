UFC, Ilia Topuria vuole uscire dall'angolo: annunciato il ritorno dopo il periodo buio. Chi potrebbe affrontare

Dopo un periodo difficile, con tanto di causa legale per un tentativo di estorsione, Ilia Topuria affila le armi per tornare in gabbia. Un avversario in particolare sembra destinato ad affrontarlo

Lo scorso novembre Ilia Topuria aveva annunciato di volersi prendere una pausa dall’ottagono. Il campione UFC regnante nei pesi leggeri ha dovuto affrontare un periodo difficile, ma a quanto pare la situazione sta volgendo al meglio visto che il fighter ispano-georgiano si è detto pronto a tornare a combattere. Annunciando pure il periodo in cui lo rivedremo in azione (e facendo due più due si può anche ipotizzare il suo rivale).

Topuria costretto a fermarsi, cos’era successo

“Non combatterò nel primo trimestre del prossimo anno. Sto attraversando un momento difficile nella mia vita personale. Voglio concentrarmi sui miei figli e risolvere questa situazione il prima possibile”, scrisse lo scorso novembre su X Topuria, aggiungendo di non voler creare ostacoli o rallentamenti alla divisione dei leggeri: “L’UFC organizzerà gli incontri che saranno necessari e, non appena la questione sarà risolta, farò sapere a loro che sono pronto per ritornare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il lottatore ha dovuto affrontare una delicata questione personale, come aveva spiegato in un successivo comunicato in cui era trapelati maggiori dettagli sul periodo complesso che stava vivendo. El Matador è stato oggetto di un tentativo di estorsione, e pure vittima di una “falsificazione di prove, appropriazione indebita di fondi personali e patrimoniali”, nonché diverse minacce. Tutto ciò ha minato la sua serenità, ha spiegato Topuria, minacciato da una diffusione di “accuse infondate di maltrattamenti”, che sarebbero state ritirate solo in caso di lauto pagamento.

Perché Topuria ha voluto rompere il silenzio sulla sua vicenda

“Ma la verità conosce una sola via: i fatti. Tutti questi fatti sono completamente documentati – audio, messaggi, testimonianze e video – e sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per procedere legalmente”. Il comunicato, con data 15 dicembre 2025, sosteneva che Topuria aveva scelto inizialmente la via del silenzio per tutelare i figli e la famiglia, ma poi aveva capito che doveva essere “un esempio” per dimostrare che non si può cedere a ricatti e manipolazioni. “Chi mi conosce sa che non ho mai mosso violenza contro nessuno e che i miei valori sono sempre stati quelli del rispetto, della disciplina e dell’onestà”. Il fighter aveva poi fatto un appello affinché non si speculasse sulla sua vicenda e venisse rispettata la privacy della famiglia. “La mia verità non ha bisogno di gridare, ma solo di essere ascoltata”, aveva quindi concluso.

Il titolo ad interim nel discusso match Gaethje vs Pimblett

Forzatamente obbligato a fermarsi, Topuria ha perciò reso vacante il suo titolo nei pesi leggeri, con la cintura ad interim che verrà assegnata nel match del 25 gennaio di UFC 324. A contendersela Justin Gaethje e Paddy Pimblett (la scelta del britannico ha però suscitato diverse polemiche, perché ci si chiede come mai sia stato opzionato Pimblett e non Arman Tsarukyan, in vetta al ranking e che ancora non ha avuto la sua title shot. Ma l’inglese da tempo gode di una certa simpatia nella promotion guidata da Dana White).

Ma adesso è notizia che Topuria è pronto per rimettersi in gioco. Dopo essere stato insignito questa settimana del premio Knockout of the Year per il suo KO rifilato a Charles Oliveira a UFC 317, dove lo spagnolo-georgiano aveva conquistato la cintura dei leggeri (avendo lasciato quella dei piuma vinta nel 2024), il fighter parlando con i suoi follower su X si è sbilanciato sul ritorno nell’ottagono.

Quando tornerà Topuria e le ipotesi sul match

A domanda di un utente, infatti, Topuria ha risposto, riportiamo verbatim: “Aprile/giugno”. Un periodo che dà adito a diverse ipotesi: il lottatore, ha proseguito il diretto interessato sui social, potrebbe affrontare il vincitore del match Gaethje-Pimblett, per riprendersi così la cintura. Ma ha anche affermato di poter battere “facilmente” Tsarukyan. Nel mentre, Pimblett punta a sconfiggere Topuria per poter rientrare nella classifica pound per pound dove il rivale è secondo dietro all’idolo e punto di riferimento del britannico, Islam Makhachev.

A sua volta Topuria potrebbe puntare a spostarsi nei welter, ma come riporta ESPN deve almeno difendere una volta la sua cintura. Tutti guardano a Makhacev, insomma, e anche alla Casa Bianca: il prossimo 14 giugno si terrà un match storico dell’UFC sul prato della sede della Presidenza degli Stati Uniti, e tanti fighter bramano di poter finire in una card così prestigiosa e farsi belli davanti a Donald Trump, idolo di molti di loro. Potremmo ritrovare anche Topuria visto l’indizio dato dallo stesso sul suo ritorno in gabbia? Tra la fine di questo mese e febbraio White inizierà a lavorare sui match up dell’evento, e di sicuro avrà il suo bel da fare.