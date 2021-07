L’atteso match tra McGregor e Poirier si conclude in maniera drammatica e nel giro di pochi minuti. Poirier riesce a vincere il main event di UFC 264 battendo McGregor per KO tecnico.

L’irlandese ha dovuto interrompere l’incontro per la rottura della tibia (trasportato in ospedale per essere operato). “Non è ancora finita”, le parole dello stesso McGregor riportate da ESPN. Già si parla della rivincita.

OMNISPORT | 11-07-2021 08:36