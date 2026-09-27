UFC, terrore alla Fight Night: Rosas Jr atterra Barcelos ma il brasiliano non si muove più. Arrivano però buone notizie

Attimi di terrore ieri notte nell'UFC Fight Night che ha visto contrapposti Raul Rosas Jr e Raoni Barcelos: quest'ultimo ha perso i sensi e sembrava tutto volgere al peggio. Ma qualche ora dopo sono arrivate notizie confortanti

In UFC non c’è nulla di scontato, come nello sport d’altronde, e anche una Fight Night può essere teatro di colpi di scena clamorosi. Ma quella che si è combattuta nella notte italiana al META Apex di Las Vegas poteva diventare una serata drammatica, persino tragica, visto l’esito del combattimento principale che ha visto contrapposti, per i pesi gallo, Raul Rosas Jr e Raoni Barcelos.

Rosas Jr vs Barcelos, un match ad alta intensità (e con il brasiliano in netto vantaggio)

Un match particolare, visto che da una parte avevamo il più giovane debuttante in UFC della storia (a 17 anni e 11 mesi) e, con i suoi attuali 21 anni, il più giovane ad esordire in un main event; dall’altra un veterano di 39 anni, già cinque volte campione nazionale di lotta libera e che ha sempre fatto della lotta a terra il suo territorio di caccia per gli avversari.

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Cinque round di altissima intensità, con i due che si sono affrontati a viso aperto: ma è stato Barcelos a dominare l’incontro, con i primi quattro round che lo hanno visto primeggiare per 3-1 nei cartellini dei giudici.

Barcelos sconvolge tutti: cosa è successo nel quinto round

Poi nel quinto l’upset sconvolgente. E usiamo questo aggettivo non per sensazionalismo, ma perché ciò che è successo ha lasciato basiti sia gli spettatori che gli addetti ai lavori. Dopo un minuto e mezzo dall’inizio del quinto e decisivo round, Rosas Jr riesce a mettere a segno il suo primo takedown, ma Barcelos perde i sensi. Il brasiliano viene fatto impattare a terra vicino alle reti dell’ottagono, ma non sembra che sbatta la testa contro qualcosa: anzi, nel momento in cui il messicano la stava trascinando giù Barcelos è parso già perdere conoscenza.

L’avversario non ha infierito più di tanto avendo capito che il 39enne era ko, ma dopo aver brevemente festeggiato Rosas ha compreso subito che la situazione si era fatta seria mentre il rivale veniva trasportato in barella. Il brasiliano è stato quindi portato in ospedale, e più tardi l’UFC ha diramato un comunicato in cui veniva spiegato che Barcelos si trovava in condizioni stabili, oltre ad essere “vigile e reattivo” e riuscire a muovere tutti gli arti.

Notizie rassicuranti sulla salute di Barcelos: “State tranquilli”

A tranquillizzare ulteriormente tutti ci ha pensato poi il coach del veterano delle MMA, Davi Ramos, che sui social ha spiegato che il brasiliano “sta bene” ed è “tutto a posto” dopo aver fatto la TAC. Insomma, “potete stare tranquilli”, ha concluso l’allenatore. Qualche altro dettaglio lo ha offerto il giornalista ed esperto di MMA e UFC Ariel Helwani: la voce tra le più influenti nel mondo delle arti marziali miste, pur non avendo risultati dalla tomografia, ha parlato di un fighter “in grado di parlare e di muovere il corpo”.

Lo spavento degli altri fighter pro: “Forse un arresto cardiaco”

Rosas Jr dal canto suo aveva subito dedicato un pensiero al rivale nell’intervista immediatamente dopo il match con Paul Felder: “Anzitutto, vorrei che stasera tutti rivolgessero una preghiera a Raoni. Lui è un guerriero, e per ballare il tango ci vogliono due persone”, riferendosi al fatto che è stato un degno avversario. Barcelos ha ricevuto anche il supporto di altri lottatori pro che sui social hanno espresso il loro supporto al brasiliano, da Chris Weidman a Jeff Molina, con altri fighter come Diana Belbiţă che si sono augurati che non si trattasse di un infortunio grave alla spina dorsale e altri che hanno parlato di qualcosa di “spaventoso”, come Jamahal Hill.

Kelvin Gastelum ha invece voluto offrire la sua “opinione personale, per quanto stupida” sulla dinamica del fatto: “Sembra che la sua testa abbia urtato contro quella di Rosas proprio nel momento del takedown, provocando un atterramento improvviso e anche un possibile arresto cardiaco, dato che il suo corpo era sottoposto a un forte stress/mancanza di ossigeno, seguito dal colpo alla testa. Mi ha ricordato l’incontro Grasso contro Barber di non molto tempo fa”.

Fortunatamente, come abbiamo visto, le cose per Barcelos sembrano essersi messe meglio. Rosas Jr nel frattempo incassa la sua prima vittoria per KO dal novembre 2023 e continua la sua scalata nella categoria dei pesi gallo, fortificando le sue mire per la top ten.