UFC: super Ngannou, 26 secondi per il KO

La super sfida, andata in scena a Phoenix, tra Francis Ngannou e Cain Velasquez è durata solo 26 secondi. Questo il tempo impiegato dal campione franco/camerunense per mandare KO il malcapitato Velasquez che non ha avuto neppure il tempo di reagire alla prima raffica di colpi dello stesso Ngannou.

"L'avevo promesso, sono tornato", le parole di Ngannou a fine match. "Pensavo di essere pronto per questo match", ha replicato Velasquez che non combatteva dal luglio 2016, quando aveva perso il titolo contro Travis Browne.

SPORTAL.IT | 18-02-2019 08:00