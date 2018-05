Ufficiale, Alberto Gilardino lascia lo Spezia

Dopo gli insulti per il rigore sbagliato con il Parma, Alberto Gilardino ha deciso di lasciare lo Spezia.

Questa la nota d'addio dell'attaccante: "Ci tenevo a ringraziare di cuore il Presidente Onorario Gabriele Volpi e tutto lo Spezia Calcio per questa splendida esperienza che oggi termina. Sono stati mesi intensi e stimolanti; ho trovato uno staff sempre disponibile e compagni di squadra fantastici. Un grazie anche alla gente della Spezia e ai suoi tifosi".

"Nella mia carriera ho sempre accolto tutte le sfide che si presentavano e sono felice di aver accettato questa ulteriore esperienza in Serie B che ho portato a termine sempre con professionalita' e voglia di fare bene. Ora valutero' con calma e con la mia famiglia cosa fare nell'immediato futuro. Nel frattempo un grosso in bocca al lupo a tutti voi! Con affetto Alberto Gilardino". Il biellese ha segnato 6 gol in 16 partite nel club ligure.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 18:00