Ufficiale, Borriello all'Ud Ibiza

(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Dopo le voci dei giorni scorsi, poco fa è arrivata la conferma che Marco Borriello giocherà nell’Ud Ibiza. Per l’attaccante si tratta di una scelta di vita, a prescindere dal fatto che indosserà – lui che fino alla passata stagione era tesserato in Serie A con la Spal – la maglia di una formazione della terza divisione spagnola. Da questo momento, Borriello potrà vivere un calcio meno stressante. Un “BienvenidoBorriello”, è arrivato dall’account Twitter del club, accompagnato da un video di presentazione del giocatore che in Serie A ha vestito moltissime maglie, comprese quelle di Milan e Roma che domani si affronteranno a San Siro.

VIRGILIO SPORT | 30-08-2018 14:08