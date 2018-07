Ufficiale: Bruno Peres al San Paolo

Con un comunicato ufficiale, il San Paolo ha confermato l'arrivo di Bruno Peres dalla Roma. L'esterno brasiliano non ha accettato la corte del Torino (per questioni famigliari) e, alla fine, ha deciso di fare ritorno in patria.

Bruno Peres si trasferisce al San Paolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il contratto del brasiliano con il club giallorosso scade nel giugno del 2021. Nei due anni alla Roma, 48 presenze con due reti all'attivo.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 09:25