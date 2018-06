Ufficiale, Dani Pedrosa lascia la Honda

Dani Pedrosa e la Honda si salutano dopo 18 anni. E' stata la stessa scuderia giapponese ad annunciarlo: "Oggi è un giorno triste per me – ha detto il presidente di Honda, Yoshishige Nomura – Per conto di HRC, voglio ringraziare Dani per tutto il suo duro lavoro e di successo, ed esprimere la nostra gratitudine per questi due decenni trascorsi insieme. Gli auguriamo fortuna e successo".

Queste le parole del centauro spagnolo: "Voglio ringraziare HRC per tutti questi anni di grande successo. Con loro non sono cresciuto solo come pilota, ma anche come uomo. Avrò sempre la Honda nei miei pensieri e nel mio cuore, nella vita tutti abbiamo bisogno di cambiamenti e sento che per me è giunto il momento di cambiare".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 13:40