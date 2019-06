Ufficiale: Fabio Depaoli alla Sampdoria

Il Chievo ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Fabio Depaoli alla Sampdoria.

“Al Presidente Massimo Ferrero e all'Avvocato Antonio Romei vanno i più sinceri ringraziamenti del Presidente Luca Campedelli e di tutta la famiglia dell'A.C. ChievoVerona, per aver reso possibile questa operazione di mercato, portata a termine dopo aver lavorato in perfetta sinergia con la società U.C. Sampdoria.



Depaoli, nato a Riva del Garda il 24/04/1997, è cresciuto e si è formato nel Settore Giovanile del ChievoVerona, fino al debutto con la maglia gialloblù in Serie A avvenuto il 12 marzo 2017 a pochi minuti dal termine di ChievoVerona – Empoli (4-0)” si legge nella nota dei veneti.



SPORTAL.IT | 22-06-2019 17:56