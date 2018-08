Ufficiale, Frosinone: decisi i campi neutri

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, preso atto della decisione assunta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 200 del 19 giugno 2018, di sanzionare la Società Frosinone Calcio s.r.l. con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori; preso atto, altresì, della sanzione a carico della predetta Società di disputa in campo neutro di entrambe le gare, irrogata dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale con C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018;

in base ai poteri di cui all’art. 30, comma 8, dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

ha designato lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento quale campo neutro per la disputa a porte chiuse della gara FROSINONE – SÜDTIROL, valida per il 3° turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma domenica 12 agosto 2018 con inizio alle ore 20.30;

lo Stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino quale campo neutro per la disputa a porte chiuse della gara FROSINONE – BOLOGNA, valida per la 2a giornata di andata del Campionato di Serie A TIM, in programma domenica 26 agosto 2018, con inizio al- le ore 20.30.

