Ufficiale il benservito del Chelsea a Conte

E’ ufficiale il divorzio tra il Chelsea e Antonio Conte. Con un comunicato, il club londinese annuncia l’addio dell’allenatore leccese: “Il Chelsea e Antonio Conte si separano. Durante la gestione di Antonio, abbiamo vinto la nostra sesta Premier League e la nostra ottava FA Cup. Nella stagione del trionfo in campionato, il club stabilì il record di 30 vittorie in 38 gare e quello di 13 successi consecutivi. Auguriamo ad Antonio ogni successo nella sua futura carriera”.

L’ex mister della Juventus lascia per incomprensioni con la dirigenza per questioni di mercato e di gestione rosa, oltre che per i cattivi rapporti con Marina Granovskaia, il braccio destro di Roman Abramovich. A breve verrà ufficializzato Maurizio Sarri.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 12:15