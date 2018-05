Ufficiale il primo olandese della storia del Bologna

Il Bologna ha comunicato di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023.

"Primo olandese della storia del Bologna, Dijks è un terzino di piede sinistro classe ’93 di grande impatto fisico, forte dei suoi 194 cm: nativo dei Paesi Bassi settentrionali, dopo le giovanili al Volendam approda all’Ajax sedicenne, debuttando in Eredivisie nell’estate 2012 con Frank De Boer in panchina. Campione d’Olanda al primo tentativo, continua il suo percorso di crescita in prestito all’Heerenveen la stagione successiva, allenato da Van Basten. Con i biancoblù, protagonisti di una grande stagione chiusa al 5° posto, guadagna fiducia e minutaggio importante, mettendosi in luce per la bella spinta sulla corsia mancina – è anche veloce nonostante la statura -, i tanti duelli fisici uno contro uno che ama ingaggiare, le attente diagonali difensive", è la nota del club rossoblu

"Si mette quindi sulle sue tracce il neopromosso ed ambizioso Willem II che lo soffia all’Ajax, ma i lancieri tornano sui loro passi e lo riportano a titolo definitivo all’Amsterdam ArenA nell’estate del 2015. Con 29 partite da titolare a sinistra, è uno degli elementi più collaudati della formazione di De Boer, che dà vita grazie ai gol di Milik a un bellissimo testa a testa col Psv per lo scudetto, perso poi per 2 punti. Oltre all’esperienza britannica al Norwich, con la maglia dell’Ajax ha collezionato 80 presenze ufficiali – di cui 9 nelle Coppe europee -, ed è recentemente stato salutato dal suo pubblico con grande apprezzamento per la notevole dedizione sempre prestata alla causa: l’applicazione e il comportamento esemplare del ragazzo gli hanno procurato un’importante stima da parte degli appassionati. Dopo la trafila delle Nazionali giovanili, è stato convocato in due occasioni dalla rappresentativa orange maggiore, nella primavera del 2016, senza esordire. Dal maggio 2018 passa in rossoblù a titolo definitivo".

SPORTAL.IT | 23-05-2018 14:25