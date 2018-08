Ufficiale, Kalinic all'Atletico Madrid

Kalinic saluta il Milan dopo un anno e appena sei reti segnate in quarantuno apparizioni.

Il croato è ufficialmente un nuovo giocatore ell'Atletico Madrid, come conferma il tweet pubblicato sul profilo social dei colchoneros.

L'ex attaccante della Fiorentina si trasferisce in Spagna per una cifra di poco inferiore ai quindici milioni di euro, che comportano una minusvalenza di almeno dieci milioni per i rossoneri.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 17:40