Ufficiale, l'Europeo di Jacobs è finito. Anche Chituru Ali a rischio forfait: la 4x100 è tutta da inventare

L'ecografia alla quale si è sottoposto Marcell Jacobs ha confermato il sospetto di una distrazione all'adduttore lungo della coscia sinistra. Ora è rebus staffetta.

Non che servisse un esame per capire che sperare nel miracolo era l’unica cosa che si potesse fare, ma il responso degli accertamenti ha affossato anche l’ultima fiammella di speranza: l’Europeo di Marcell Jacobs s’è concluso su quel maledetto blocco di partenza della finale dei 100 metri, con l’adduttore lungo della coscia sinistra che ha deciso di tarpargli le ali quando la distanza fra sé e il terzo titolo continentale distava appena 10 secondi netti. E così per l’Italia adesso sono guai anche in ottica staffetta, già orfana di Tortu, assente a Birmingham per concentrarsi attivamente sulla partecipazione ai Giochi del Mediterraneo.

Primi esami come nelle previsioni, ora controlli a Roma

Jacobs si è sottoposto ai primi esami di rito che hanno confermato i sospetti già emersi nella serata di ieri: una distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra sarebbe alla base del forfait che gli ha impedito di correre la finale come avrebbe voluto (e potuto) fare. La scelta di presentarsi comunque al via, nonostante la fitta avvertiva dopo il classico warm up sui blocchi, era figlia della volontà di non arrendersi davanti a niente, se non all’evidenza.

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L’ecografia al quale è stato sottoposto, presente il responsabile medico FIDAL Andrea Billi, ha confermato i timori già manifestati dopo la finale. “C’è un ematoma che necessita di essere riassorbito, e Marcell ha già cominciato le cure fisioterapiche del caso. Quando rientrerà in Italia, Jacobs si sottoporrà a una risonanza magnetica all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, così da avere una diagnosi più accurata e definita e decidere il percorso terapeutico da seguire”. Scontata la rinuncia agli appuntamenti con la staffetta, ma è probabile che la stagione 2026 del velocista di Desenzano possa essere già giunta a conclusione.

Una staffetta da inventare: stravolto il quartetto del 2024

Il problema a vero nell’immediato però è cercare di mettere assieme i cocci per una 4×100 che adesso è davvero a pezzi, perché oltre a Jacobs e al già citato Tortu dovrà rinunciare con ogni probabilità anche a Chituru Ali: lo sprinter azzurro, sesto nella finale di lunedì sera (10”34 corso sia in semifinale che nell’atto conclusivo), ha fatto sapere di essere uscito acciaccato dalla competizione individuale (problema al flessore sinistro) ed è a forte rischio forfait.

Fausto Desalù dovrà dare le risposte desiderate nei 200 metri, mentre Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo, reduci dal flop nelle batterie dei 100, non sono certo nelle migliori condizioni per poter rappresentare un appiglio sicuro. Ma il DT La Torre non avrà tutta questa scelta: due anni fa a Roma l’Italia vinse l’oro con Melluzzo (out oggi per la pubalgia), Tortu, Ali e Jacobs. Di fatto nessuno dei quattro sarà disponibile nelle gare di sabato: l’unico che pare essere certo di un posto è Lorenzo Patta in prima frazione. Per il resto è rebus totale, con Filippo Dezza, Eduardo Longobardi, Eric Marek e Roberto Rigali possibili alternative, ma tutte da valutare.