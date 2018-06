Ufficiale: Lichtsteiner va all'Arsenal

Ora è ufficiale: Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal.

Il terzino svizzero ha deciso di accettare la proposta del club londinese allenato da Unai Emery, tecnico spagnolo che lo ha voluto fortemente per rinforzare il proprio reparto difensivo. Nulla da fare, invece, per il Borussia Dortmund che aveva provato a convincere in extremis il giocatore.

Il difensore si trasferirà in Inghilterra dopo aver giocato 10 anni in Italia con le maglie di Lazio e Juventus. Tanti i trofei vinti: 7 Serie A, 5 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 16:00