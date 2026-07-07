Il comunicato pubblicato dalla società bianconera ha fissato limiti e posizioni del nuovo dirigente voluto da Carnevali e che segna l'avvio di una nuova fase per il club

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La Juventus brand new firmata e pensata da Giovanni Carnevali ha un nuovo direttore tecnico ed è ufficiale, come anticipato. Si tratta di Frederic Ricky Massara, figura di raccordo e di collegamento con le questioni più operative, tecniche. Dopo un anno, insomma, la Juventus torna ad avere un ds, un uomo che si occupi di mercato, affiancando l’amministratore delegato, ma anche della gestione quotidiana della squadra, in una posizione interlocutoria con l’allenatore, Luciano Spalletti.

Il comunicato, ufficiale Carnevali alla Juventus

Il comunicato della società bianconera è pubblicato sul sito ufficiale in tarda mattinata, dopo che le indiscrezioni si sosno sussesguite e l’annuncio è anticipato dalla notizia dell’imminente nota del club. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp “Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile.

Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma.

Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo”. Il nuovo ruolo di Chiellini Nelle molteplici attività e investimenti che, nel corso della sua carriera calcistica ha ricoperto e ricopre, ancora oggi Chiellini c’è sempre stata la Juventus. Un legame assoluto, profondo e che ha indotto il dirigente a stabilirsi a Torino, curando il suo ruolo nella società, seguendo la sua agenzia ma mantenendo un’attenzione specifica rivolta anche ai LA Galaxy su cui ha deciso di investire. Dunque, che cosa cambia per lui, in questo frangente?