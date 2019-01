Ufficiale, Schumacher alla Ferrari: Mick come Michael

Mick Schumacher entra a far parte della Ferrari Driver Academy, dopo tante indiscrezioni ora è ufficiale. "Mick Schumacher dalla settimana prossima sarà impegnato con i compagni della FDA nelle attività di preparazione pre-stagione. Insieme a Mick fanno parte di FDA Giuliano Alesi (figlio di Jean) e Callum Ilott, impegnati anch’essi in Formula 2, Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, che gareggeranno nel campionato FIA Formula 3, Enzo Fittipaldi, che sarà impegnato nel FIA Formula Regional (Europe), e Gianluca Petecof in gara nella FIA Formula 4 (in Italia e Germania)".

La gioia del figlio del sette volte campione del mondo Michael: "Sono felicissimo di avere raggiunto un accordo con Ferrari e del fatto che il mio prossimo futuro nelle competizioni automobilistiche sia in rosso, entrando a far parte della Ferrari Driver Accademy e così anche della famiglia della Scuderia Ferrari. Questo è un altro passo nella giusta direzione e potrò solo beneficiare dell’immensa competenza che c’è lì. Sicuramente farò di tutto per poter apprendere tutto ciò che mi può aiutare a raggiungere e il mio sogno: correre in Formula 1. E’ più che ovvio che Ferrari abbia un posto enorme nel mio cuore fin da quando sono nato e in quello della nostra famiglia, sono felice anche a livello personale per questa opportunità. Vorrei anche ringraziare la mia famiglia, gli amici e i partner che mi hanno supportato e aiutato ad arrivare a questo punto".

Il nuovo Team Principal del Cavallino Rampante, Mattia Binotto, lo accoglie a braccia aperte: "Per chi come me lo ha visto nascere ha sicuramente un significato emotivo particolare accogliere Mick in Ferrari, ma lo abbiamo scelto per il suo talento e per le qualità umane e professionali che ha messo già in mostra malgrado la sua giovane età".

SPORTAL.IT | 19-01-2019 16:05