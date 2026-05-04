Ufficiale, Seixas sfiderà Pogacar al Tour de France: il Giro d'Italia è già "troppo poco" per lui

L'enfant prodige del ciclismo transalpino e internazionale annuncia attraverso un video che correrà la Grande Boucle: i tifosi saranno tutti dalla sua parte contro lo sloveno.

Festa grande in Francia, Paul Seixas ha deciso: sarà ai nastri di partenza del Tour. Il 19enne enfant prodige del ciclismo transalpino e internazionale ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione alla prossima edizione della Grande Boucle e ha chiarito che, a dispetto delle dichiarazioni prudenti e di facciata, la sua aspirazione è già quella di poter competere per i massimi obiettivi: cosa c’è di più importante del Tour, quando si parla di corse a tappe? La nuova sfida a sua maestà Tadej Pogacar, dunque, è ufficialmente lanciata. Anche perché il giovane Paul sembra l’unico in grado di poter dar fastdio al “cannibale” sloveno.

Tour de France, Seixas annuncia la partecipazione…ai nonni

La decisione di Seixas, congelata nelle ultime settimane ma in qualche modo nell’aria, è stata svelata attraverso un video “emozionale” diffuso sui canali social suoi e del suo team, la Decathlon CMA CGM, in cui il giovane campioncino è stato ripreso in visita ai nonni nella sua casa d’infanzia in Alta Savoia. È qui, tra un ricordo e l’altro, tra le maglie delle sue prime corse e delle sue prime vittorie e un abbraccio degli anziani parenti, che Paul ha preso la parola. “Nonni, sono qui per dirvi qualcosa di speciale: il prossimo luglio correrò davvero una gara“. “Il Tour de France?”, gli chiede la nonna. “Sì”, la risposta del giovane corridore di Lione, cresciuto “a pane e salite” nelle estati trascorse sui monti che circondano la casa di famiglia.

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Paul Seixas già nella storia della Grande Boucle: record clamoroso

Con l’ufficialità della sua partecipazione al Tour, Seixas è già entrato nella storia: sarà il ciclista più giovane a partecipare al Tour de France negli ultimi 89 anni. Ovviamente, sarebbe anche il più giovane a vincerlo, in caso di trionfo. Inutile dire che i tifosi saranno tutti dalla sua parte, pronti a supportarlo nella “missione impossibile” (ma mica tanto) contro Pogacar. Del resto, in questo suo secondo anno da professionista il giovane fenomeno francese ha già fatto collezione di successi: il Giro dei Paesi Baschi, la Freccia Vallone, quindi il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi dopo un appassionante duello proprio con Tadej.

Il calendario 2026 di Seixas e l’amara consapevolezza sul Giro

Il sì di Seixas al Tour de France certifica, una volta di più, come il Giro d’Italia o la Vuelta siano già “troppo poco” per lui. Paul si sente pronto, a partire da subito, per dare l’assalto alla corsa più importante, ma anche la più sentita, non solo dai francesi come lui. Alla Grande Boucle si preparerà partecipando dal 7 al 14 giugno al Giro del Delfinato, poi il suo focus si sposterà sul finale della stagione, coi Mondiali di Montreal nel mirino. Prima della kermesse iridata Seixas, come annunciato dal suo team, prenderà parte al Grand Prix de Quebec e al Grand Prix de Montreal, poi concluderà la stagione dando l’assalto a un’altra Classica Monumento, il Lombardia, in programma il prossimo 10 ottobre.