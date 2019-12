Uglietti vuole vincere il derby di Menetti

Tra Treviso e Reggio Emilia sarà un incontro speciale per coach Max Menetti, reggiano che per la prima volta siede da capo allenatore sulla panchina avversaria rispetto alla squadra della sua città.

"Domenica altro match importante per noi, torniamo al Palaverde e contro un’avversaria molto forte come Reggio Emilia – ha detto Lorenzo Uglietti al sito ufficiale del club veneto -. Noi siamo pronti, vogliamo riversare la rabbia e la cattiveria agonistica che ci è rimasta dentro dopo la cocente sconfitta di domenica scorsa a Trieste, abbiamo intenzione di giocare una partita tosta. Reggio ha molto talento e giocatori importanti, noi dobbiamo dare intensità alla nostra difesa e giocare una partita fisica. Mekel e Poeta dettano tempi e ritmi della squadra, sarà importante limitarli per poter imporre il nostro gioco".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 12:21