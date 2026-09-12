A Budapest la seconda giornata del "Mondiale dei Mondiali" (e dei montepremi). Marcell in semifinale dei 100, altri quattro azzurri in pista. E intanto arriva Gimbo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il ghiaccio l’ha rotto subito Larissa Iapichino, regalando all’Italia il primo oro di sempre all’Ultimate Championship, il “Mondiale dei Mondiali” (e dei montepremi) di World Athletics, una specie di ATP Finals dell’atletica internazionale che dà modo ai migliori di ogni disciplina di sfidarsi in un appuntamento di fine stagione, ospitato quest’anno nell’incantevole cornice di Budapest. Ci sarebbe da discutere sul perché alcune discipline siano incluse nel programma e altre no: ad esempio il triplo, limitato al femminile con esclusione della prova maschile. Non può mancare in ogni programma di atletica, invece, la finale dei 100 metri. E Marcell Jacobs spera di arrivarci.

Ultimate Championship, quando corre Jacobs: orario e rivali

A differenza delle prove di salto o di lancio, infatti, nella velocità (e fino agli 800 metri) agli Ultimate Championship sono previste due semifinali di qualificazione. Si gareggia col vecchio sistema: passano i primi quattro di ogni batteria. Marcell Jacobs è in quella con col giamaicano Ackeem Blake, il nigeriano Kayinsola Ajayu, il sudafricano Akani Simbine, gli statunitensi Kenneth Bednarek e Ronnie Baker, il camerunense Emmanuel Eseme e il colombiano Ronal Longa. Appuntamento fissato per le 19.21, con Jacobs in corsia 3. Tutti i rivali quest’anno hanno corso più veloce di lui, Marcell però nei grandi appuntamenti s’esalta sempre. L’obiettivo è arrivare a sfidare in finale l’acclamatissimo Noah Lyles.

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Azzurri in gara oggi a Budapest: Coiro, Pernici, Dosso e Folorunso

Chi la finale l’ha raggiunta col brivido è Eloisa Coiro, scampata alla squalifica nonostante il contatto negli ultimi metri della semifinale degli 800 con la svizzera Veronica Vancardo. La primatista italiana sarà in gara nella finale a nove (visto che l’elvetica è stata poi ripescata) alle 20.18, a caccia di una difficile medaglia. In semifinale altri tre azzurri. Alle 18.26 tocca a Francesco Pernici, neo primatista tricolore, negli 800 maschili. Alle 18.46 c’è Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli femminili. Alle 19.04 tocca a Zaynab Dosso nei 100 femminili. Le finali dei 100 sono le uniche in programma nella stessa serata, alle 20.38 la femminile e alle 20.49 la maschile. Tutte gare trasmesse in chiaro sui canali Rai e in pay-tv su Sky e NOW.

Arriva Tamberi e rassicura: “Non mollo per Camilla e Los Angeles”

Domenica, giornata conclusiva della neonata manifestazione di Budapest, a calamitare l’attesa degli sportivi italiani è soprattutto la prova di Gimbo Tamberi nel salto in alto. Vincendo Europei e Giochi del Mediterraneo, il fuoriclasse di Ancona si è confermato “campione di tutto”, ora vuol aggiungere alla collezione il gradino più alto del podio agli Ultimate Championship, dove è stato invitato grazie a una speciale wild card. In ballo pure 150mila dollari destinati al vincitore: farebbero comodo. “Non mollo per Camilla e Los Angeles”, la promessa di Gimbo a Sportweek dopo che le immagini della sua caviglia piegata in allenamento avevano messo in allarme parecchi fan.