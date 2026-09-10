Da domani al via la prima edizione del “Mondiale dei Mondiali”: Tamberi può chiudere una stagione perfetta, lo sprinter torna in pista dopo l’infortunio e occhio a Iapichino

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non è ancora finita la stagione dell’atletica italiana. C’è ancora spazio per cercare una soddisfazione importante con la prima edizione degli Ultimate Championship. A differenza di quanto si poteva pensare fino a qualche mese fa, a guidare la truppa azzurra ci sono ancora i veterani e in particolare gli eroi di Tokyo: Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.

Tamberi vuole scrivere la storia

Mai dare per sconfitto Gianmarco Tamberi. Se gli Europei di Birmingham hanno insegnato qualcosa è proprio relativa alla capacità del saltatore marchigiano di riuscire a trovare la risorsa inattesa. La stagione di Gimbo da un mezzo disastro rischia di trasformarsi in un autentico trionfo. Infortuni e problemi fisici hanno costantemente ritardato il suo debutto in pista, gli Europei sembravano più una passerella che una possibilità di competere per l’oro. Invece l’azzurro ha sorpreso di nuovo tutti, sbaragliando la nuova generazione e conquistando un successo che ha del clamoroso. Poi ha deciso anche di concedere il bis andando a prendersi la medaglia d’oro che ancora gli mancava, quella dei Giochi del Mediterraneo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora non resta che provare a completare l’opera e provare a mettere un altro tassello in quella che potrebbe essere la carriera del migliore dell’atletica italiana di tutti i tempi. A Budapest, Gimbo può vincere gli Ultimate Championship nella loro prima edizione e dimostrare a tutti che nel salto in alto è lui l’uomo da battere. La competizione è forte ma il marchigiano prima o dopo li ha battuti tutti, sperare in un successo non è folle.

Jacobs a caccia di una doppia impresa

32 giorni dopo la delusione e l’infortunio agli Europei, Marcell Jacobs torna in pista. La sua stagione, quella del ritorno ad altissimi livelli, sembrava doversi chiudere sulla pista inglese ma lo sprinter ha deciso di continuare a provarci. A Budapest non solo ci sarà ma vuole provare a fare qualcosa di importante, riuscire non solo a vincere ma anche ad entrare in finale sarà però molto complicato. Nonostante l’assenza di Noah Lyles, la competizione è agguerritissima. L’azzurro arriva con il 15esimo tempo stagionale in una gara che vede come grande favorito il giamaicano Oblique Seville.

Iapichino può sognare, al via Coiro e Pernici

L’Italia dell’atletica vuole continuare a stupire e tra le frecce al proprio arco può puntare su Larissa Iapichino. La toscana, oro agli Europei, è reduce dalla migliore stagione della sua carriera in cui ha tolto il primato italiano a mamma Fiona May. La gara del lungo femminile vede l’assenza di due protagoniste di primo piano come Tara Davis-Woodhall e la tedesca Mihambo. Restando in ambito salti, nel triplo femminile ci sarà invece la campionessa d’Europa Dariya Derkach ma l’assalto al podio è decisamente difficile. Così come sembrano complicato sperare in qualcosa più di un’ottima prestazione da Francesco Pernici ed Eloisa Coiro, i due azzurri hanno abbattuto due record storici negli 800 metri ma la lista dei partenti vede i migliori al mondo che al momento non sembrano raggiungibili. L’Italia spera anche in Ayomide Folorunso e nella 4×400 mista (Benati, Scotti, Sito, Bolnora, Mangione, Polinari).

Il programma degli Ultimate Championship

Questo il programma degli Ultimate Championship in programma da domani venerdì 11 settembre a domenica 13 a Budapest:

Venerdì 11 settembre

19:08 Staffetta 4×100 mista

19:13 Salto in alto donne

19:19 400 metri uomini (semifinali)

19:23 Lancio del martello uomini

19:38 400 metri donne (semifinali)

20:04 100 metri ostacoli donne (semifinali)

20:08 Salto con l’asta uomini

20:21 110 ostacoli uomini (semifinali)

20:36 5000 metri uomini

20:53 Salto in lungo femminile – Iapichino

20:57 800 metri donne (semifinali) – Coiro

21:20 100 ostacoli donne (finale)

21:49 110 ostacoli uomini (finale)

Sabato 12 settembre

18:08 400 metri donne (finale)

18:15 lancio del giavellotto donne

18:18 400 metri uomini (finale)

18:26 800 metri uomini (semifinale) – Pernici

18:43 Salto con l’asta donne

18:46 400 metri ostacoli donne (semifinale) – Folorunso

19:04 100 metri donne (semifinale) – Dosso

19:21 100 metri uomini (semifinale) – Jacobs

19:36 1500 metri donne

19:44 Salto in lungo uomini

19:57 400 ostacoli uomini (semifinale)

20:18 800 metri donne (finale)

20:38 100 metri donne (finale)

20:49 100 metri uomini (finale)

Domenica 13 settembre