Paola Ferrari si racconta al settimanale Chi tracciando un bilancio della sua carriera e quello che ci sarà nel suo futuro: niente più Mondiali con la Rai.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Con l’inizio del programma dei quarti di finale, entra nel vivo il Mondiale 2026. La Francia affronta il Marocco, con la Norvegia che tenta di scrivere la storia nella sfida contro l’Inghilterra. L’Argentina di Messi affronterà la Svizzera, mentre la Spagna si giocherà un posto in semifinale contro il Belgio. Torneo che ha già visto le sue eliminazioni importanti: dal Brasile di Ancelotti all’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo, terminato solamente agli ottavi. Chi è arrivata al suo ultimo Mondiale è anche la conduttrice della Rai Paola Ferrari: “Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai perché, fra uno o due anni, vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà”, ha annunciato al settimanale Chi.

Ferrari: “Grasso mi definì un uomo con la parrucca, non commento più le sue parole”

Negli anni la conduttrice è diventato un volto iconico delle grandi competizioni calcistiche sulla Rai: “Dopo tanti anni credo, senza falsa modestia, di avere un mio pubblico”. Eppure, durante le trasmissioni di questo Mondiale, più di qualcuno ha storto il naso su tanti aspetti, in primis il critico televisivo del Corriere della Sera Aldo Grasso, che ha definito i format “vecchi, ingessati e anacronistici. Anni 90”. Paola Ferrari ha risposto così: “Non commento le sue dichiarazioni ormai da anni, da quando disse che sembravo un uomo con la parrucca. Per me è un critico geniale, bravissimo, e quindi accetto la critica, però non la commento”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ferrari critica Leotta: “Non ho combattuto per queste stupidaggini”

Rimanendo in tema di critiche: “Purtroppo ci sono persone ignoranti che insultano”. Non risparmia, però, critiche ad altre donne, come Diletta Leotta, per l’uso che fanno della bellezza. “Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio. Perché noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi, non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse”. Paola Ferrari è stata tra le pioniere delle donne nel giornalismo sportivo, e rivendica questo ruolo: “È inutile nascondersi dietro a un dito e dire che noi donne siamo libere, questa è una scusa banale. La libertà e la parità sono tutt’altra cosa. Ho combattuto per valori seri, non per queste stupidaggini“.

Paola Ferrari racconta: “Dalla sera alla mattina mi hanno detto che non avrei più seguito l’Italia”

Visto che questo sarà il suo ultimo Mondiale, sorge spontaneo chiedersi in che modo possa proseguire la sua carriera: “Un programma che condurrei sarebbe Chi l’ha visto?. Ma non me lo chiedono, quindi non mi pongo la domanda, c’è chi è più adatto”. A Paola Ferrari viene anche chiesto dell’influenza della politica sulla Rai: “Non sta a me rispondere, ma credo che chi lavora bene vada avanti a prescindere dai governi. E sono fortunata, ci sono lavori più difficili”. Lei stessa che in passato era stata oggetto di ostracismo: “C’è stata in passato una persona che, dalla sera alla mattina, mi ha detto, due settimane prima di una partita della Nazionale, che non avrei più seguito l’Italia. E, dopo che avevo condotto il programma sugli Europei che abbiamo vinto, ha chiamato quaranta giornalisti per seguire i Mondiali e non me. Però ognuno fa le sue scelte. Se sono ancora qui, vuol dire che non mi sono abbattuta“.