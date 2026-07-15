Bastad, Darderi debutta col piglio giusto: doppio 6-4 ad Altmaier. Travaglia c'ha preso gusto: eliminato Navone

In Svezia c'è tanta Italia nell'ATP 250 di Bastad: Darderi, al rientro dopo la fugace apparizione di Wimbledon, batte Altmaier e ora sfiderà Borges. Travaglia vince e convince contro Navone

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È tornata l’amata terra rossa e Luciano Darderi ha subito battuto un colpo. Rifilando un doppio 6-4 a Daniel Altmaier, non proprio l’ultimo della classe, e aprendo nel modo migliore possibile la caccia alla conferma sul trono del Nordea Open di Bastad, dove un anno fa colse uno dei suoi 5 successi a livello ATP. Vittoria di valore e vittoria convincente per il figlio di Gino, che è atterrato in Svezia dopo la sfortunata e fugace parentesi di Wimbledon, alla quale però aveva approcciato in condizioni di forma non ottimali dopo l’operazione alle tonsille di fine maggio. Ma in Svezia l’Italia fa festa anche con Stefano Travaglia, che batte 6-4 6-2 Mariano Navone e si guadagna un quarto di finale difficilmente pronosticabile prima della partenza.

Darderi, un rientro di qualità: Altmaier s’inchina

L’esordio di Darderi a Bastad era particolarmente atteso, anche perché in stagione sulla terra l’italo-argentino è il quarto miglior giocatore per rendimento (con questa fanno 17 vittorie e 9 sconfitte). Altmaier nei precedenti incontri l’aveva battuto due volte su tre, ma stavolta s’è dovuto piegare alla solidità e alla concretezza di un Luli chirurgico quando più serviva, capace di imporre subito un ritmo forsennato al match e di strappare la battuta al tedesco nel game d’apertura.

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Da quel momento in poi s’è capito chiaramente chi è che comandava le operazioni: mancate due palle per un secondo break nel quinto gioco, Darderi ha annullato la sola concessa in tutto l’incontro nell’ottavo gioco, portandosi a casa un set nel quale è sempre stato davanti. Nel secondo due palle break non sfruttate nel game d’apertura non hanno tolto sicurezze a un Luciano sempre sul pezzo, capace di accumulare altre due palle per andare avanti nel terzo game. Quella buona però arriva nel nono gioco, quando Altmaier se ne ritrova a fronteggiare tre consecutive: le prime due le annulla, la terza però no, perché un dritto lungo linea regala a Darderi l’opportunità di andare a servire per il match, prontamente sfruttata.

Venerdì nel quarto di finale contro Nuno Borges ci sarà ancora da battagliare: il portoghese aveva vinto a Bastad nel 2024 battendo Nadal in finale, dunque la sfida si presenza bella carica di significati tra gli ultimi due campioni in carica (e Borges con Darderi è avanti 3-0 nei precedenti).

Travaglia non si ferma più: vittoria pesante su Navone

A Bastad però chi sta vivendo una piccola favola è Stefano Travaglia, che mancava da un main draw ATP dagli US Open del 2023 e che in due giorni s’è ripreso tanto del terreno perso. Dopo il 6-4 6-2 rifilato a Krumich (prima vittoria sul rosso dopo 5 anni di astinenza, sempre a livello ATP), ne ha mandato a referto un altro simile nella forma, ma ben più sostanzioso nella sostanza, con l’argentino Mariano Navone, sorpreso dalla ritrovata verve del 34enne di Ascoli Piceno, che adesso potrebbe seriamente pensare di avvicinare la top 150 mondiale.

Vittoria da manuale: nel primo set, all’insegna dell’equilibrio totale, Travaglia ha sfruttato un’unica palla break avuta nel settimo gioco, riuscendo poi a resistere al tentativo di contro break nel decimo game (tre palle, tutte annullate, e un’altra ancora dopo un doppio fallo prima della chiusura alla prima palla set). Nel secondo il break di Steto arriva nel game d’apertura e spiana la strada a un finale in carrozza, tanto che l’italiano sale sul 4-0 e poi si mantiene semplicemente in linea di galleggiamento nei suoi turni al servizio.

“Giocare qui è bellissimo, non lo avevo mai fatto prima, ma le condizioni sono davvero eccelse”, ha commentato Travaglia. “Penso di aver giocato veramente bene e dopo 5 anni finalmente sono tornato a battere un top 50, cosa sempre bella e gradita. Forsei sarei dovuto venire prima a giocare a Bastad in vita mia, ma mi godo il momento”. Venerdì la sfida nei quarti sarà contro Adolfo Daniel Vallejo, che ha battuto van der Zandschulp.