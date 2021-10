Umiliazione United, CR7 risponde via social

25-10-2021 09:19

“A volte il risultato finale non è quello per cui combattiamo. A volte, il punteggio non è quello che vogliamo. E dipende solo da noi, non possiamo incolpare nessun altro. I nostri tifosi sono stati, ancora una volta, straordinari. Ci hanno supportato sempre e meritano molto più di questo. Sta a noi riuscirci. Il momento è adesso”.

Questo il messaggio social di Cristiano Ronaldo dopo lo 0-5 interno contro il Liverpool. Lo United tornerà in campo sabato, sul campo del Tottenham del bomber Kane.

